Neue Praxisdaten aus Europa liefern zusätzliche Informationen über die Wirksamkeit von Zebinix® (Eslicarbazepinacetat) in der Behandlung von fokalen epileptischen Anfällen bei Erwachsenen

Porto, Portugal und Hatfield, England (ots/PRNewswire) -- Ergebnisse aus Analysen gepoolter Daten, die auf der Jahrestagung2017 der American Epilepsy Society in Washington DC, USA,präsentiert wurden.[1],[2],[3]Bial und Eisai haben auf der Jahrestagung 2017 der AmericanEpilepsy Society (AES) neue Praxisdaten vorgestellt, die vorhandeneklinische Studien zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Zebinix®(Eslicarbazepinacetat) weiter ergänzen. Diese Daten beurteilen dieWirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Eslicarbazepinacetatim Einsatz als Monotherapie unter Alltagsbedingungen bei Patientenmit fokalen epileptischen Anfällen nach Umstellung von einervorherigen Behandlung mit Carbamazepin oder Oxcarbazepin und beiBehandlung mit <=1200 oder >1200 mg Eslicarbazepinacetat proTag.[1],[2],[3]Euro-Esli, eine explorative Analyse gepoolter Daten aus 14europäischen klinischen Praxisstudien, mit Daten von 2058 Patientenim Alter zwischen 14 und 88 Jahren mit fokalen epileptischen Anfällenmit oder ohne sekundärer Generalisierung, untersuchte den Einsatz vonEslicarbazepinacetat unter Alltagsbedingungen als Monotherapie sowieals Begleittherapie für Anfälle fokalen Urspungs in der klinischenPraxis."Die Euro-Esli-Studie lieferte Daten von >200 Patienten mitEslicarbazepinacetat als Monotherapie, für die sich dieses Präparatals wirksame und verträgliche Behandlungsoption erwies", so Dr.Vicente Villanueva, Neurologe und Epileptologe am HospitalUniversitario y Politécnico La Fe, Valencia in Spanien.Die Euro-Esli-Studie zeigte auch, dass Eslicarbazepinacetat fürPatienten, die von Carbamazepin oder Oxcarbazepin in der klinischenPraxis umgestellt wurden, wirksam und gut verträglich war.[1] Einweiteres Abstract zu einem anderen Euro-Esli-Datensatz beschrieb dieWirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Eslicarbazepinacetatbei Patienten mit fokalen Anfällen, die mit <=1200 oder >1200 mg/Tagbehandelt wurden.[2] Eslicarbazepinacetat ist in der Begleittherapiefokaler Anfälle in Dosierungen bis 1200 mg zugelassen.Epilepsie gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungenweltweit, von der mehr als fünfzig Millionen Menschen betroffensind.[4] Die Erkrankung ist wie folgt definiert: (1) das Auftretenvon zwei oder mehr unprovozierten Anfällen im Abstand von >24Stunden; (2) ein unprovozierter (oder Reflex-)Anfall mit einerWahrscheinlichkeit weiterer Anfälle in den nächsten 10 Jahrenvergleichbar mit dem allgemeinen Rezidivrisiko (mindestens 60 %) nachzwei unprovozierten Anfällen; (3) Diagnose einesEpilepsiesyndroms.[5] Je nach Art können Anfälle einen Teil desKörpers oder den ganzen Körper betreffen und das Bewusstseinbeeinträchtigen. Epilepsie hat viele mögliche Ursachen, die genaueUrsache ist manchmal jedoch unbekannt.[6]"Praxisdaten beschreiben die Auswirkung einer Behandlung in einemrealen Umfeld, und diese Daten verbessern unsere Kenntnisse und unserVerständnis bezüglich der Verwendung von Eslicarbazepinacetat, wasBIAL in seinem Engagement für die Entwicklung und Bereitstellung vonBehandlungsoptionen für Menschen mit Epilepsie bestärkt", sagtAntónio Portela, CEO von BIAL."Wir setzen uns für die Entwicklung unseresAntiepileptika-Produktportfolios ein, und Eisai unterstützt weiterhindie Erhebung von Praxisdaten, damit wir besser auf verschiedeneEpilepsiepatienten eingehen und deren Lebensqualität möglicherweiseverbessern können", so Neil West, Vizepräsident EMEA, GlobalNeurology Business Unit bei Eisai.In Europa ist Eslicarbazepinacetat indiziert als:- Monotherapie zur Behandlung fokaler epileptischer Anfälle mit oderohne sekundärer Generalisierung bei Erwachsenen mit neudiagnostizierter Epilepsie;- Begleittherapie bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern über 6Jahren mit fokalen epileptischen Anfällen mit oder ohne sekundärerGeneralisierung.[7]Hinweise für die RedaktionInformationen zur Euro-Esli-Studie[1],[2],[3]Euro-Esli war eine gepoolte Analyse aus 14 europäischen klinischenPraxisstudien. Zu den Auswerteparametern zählten Responderrate (>=50% Reduzierung der Anfallshäufigkeit) und Anfallsfreiheit(Anfallsfreiheit seit dem vorherigen Termin), beurteilt nach 3, 6 und12 Monaten ESL-Behandlung sowie bei der letzten Visite. Sicherheitund Verträglichkeit wurden während der Beobachtungszeit jeweils durchErfassung unerwünschter Ereignisse bzw. des Absetzens von ESLaufgrund unerwünschter Ereignisse bewertet.Monotherapie in der klinischen Praxis[3]Es wurden Datenvergleiche zwischen Patienten mit anfänglicherESL-Monotherapie vs. Begleittherapie und Patienten, die beim letztenBesuchstermin mit ESL-Monotherapie vs. Begleittherapie behandeltwurden, durchgeführt.Von den 2058 in die Euro-Esli-Studie eingeschlossenen Patienten(mittleres Alter 44 Jahre; 52,1 % männlich) war die zuBehandlungsbeginn verwendete Anzahl von Begleit-Antiepileptika für2045 Patienten und die beim letzten Termin verwendete Anzahl für 1340Patienten bekannt. ESL wurde anfänglich bei 88 von 2045 Patienten(4,3 %) und beim letzten Termin bei 229 von 1340 (17,1 %) alsMonotherapie verwendet. Nach 12 Monaten waren Responder-undAnfallsfreiheitsraten bei Patienten mit anfänglicher ESL-Monotherapievs. Begleittherapie und bei Patienten, die beim letzten Termin mitESL-Monotherapie vs. Begleittherapie behandelt wurden, deutlichhöher. Die Gesamtinzidenz unerwünschter Ereignisse war bei Patientenmit anfänglicher ESL-Monotherapie vs. Begleittherapie sowie beiPatienten, die beim letzten Termin mit ESL-Monotherapie vs.Begleittherapie behandelt wurden, vergleichbar. Die Abbruchrateaufgrund unerwünschter Ereignisse war bei Patienten mit anfänglicherESL-Monotherapie vs. Begleittherapie nicht signifikantunterschiedlich, die Rate war jedoch bei den Patienten, die beimletzten Termin mit ESL-Monotherapie vs. Begleittherapie behandeltwurden, wesentlich niedriger.Umstellung von Carbamazepin oder Oxcarbazepin in der klinischenPraxis[1]Es wurden Daten von Patientenkohorten analysiert, die in denmeisten Fällen entweder aufgrund von mangelnder Wirksamkeit oderschlechter Verträglichkeit von Carbamazepin oder Oxcarbazepin auf ESLumgestellt wurden.Die Euro-Esli-Studie umfasste 2058 Patienten (52,1 % männlich;mittleres Alter 44 Jahre; mittlere Erkrankungsdauer, 20,9 Jahre), vondenen 233 (11,3 %) von Carbamazepin auf ESL und 134 (6,5 %) vonOxcarbazepin auf ESL umgestellt wurden. Nach 12-monatigerESL-Behandlung betrugen die Responder-und Anfallsfreiheitsraten fürPatienten, die aufgrund mangelnder Wirksamkeit (n=163) vonCarbamazepin umgestellt wurden, 70,0 % bzw. 30,9 %. Für Patienten,die aufgrund mangelnder Wirksamkeit (n=90) von Oxcarbazepinumgestellt wurden, lagen die Werte bei 57,1 % bzw. 25,0 %. Von denPatienten, die aufgrund mangelnder Wirksamkeit von Carbamazepin undOxcarbazepin auf ESL umgestellt wurden, setzten 11,6 % bzw. 10,5 %ESL aufgrund mangelnder Wirksamkeit ab. Von den Patienten, dieaufgrund schlechter Verträglichkeit von Carbamazepin und Oxcarbazepinauf ESL umgestellt wurden (n=64 und n=61), traten bei 26,6 % bzw.39,5 % unerwünschte Ereignisse auf und 8,3 % bzw. 6,8 % setzten ESLaufgrund unerwünschter Ereignisse ab.Dosisstärken >1200 mg/Tag vs. <=1200 mg/Tag[2]Es wurden die Daten von Patienten verglichen, die zu einerbeliebigen Zeit während der Beobachtungszeit mit >1200 mg ESL/Tagbehandelt wurden vs. Patienten, die lediglich <=1200 mg ESL/Tagerhielten.Von den 2058 Patienten, die in die Euro-Esli-Studie eingeschlossenwurden (mittleres Alter 44 Jahre; 52,1 % männlich) war die ESL-Dosisfür 1920 Patienten bekannt. Von diesen Patienten wurden 1749 (91,1 %)mit <=1200 mg ESL/Tag und 171 (8,9 %) mit >1200 mg ESL/Tag behandelt.Die Anzahl zuvor eingesetzter Antiepileptika war bei den mit <=1200vs. >1200 mg ESL/Tag (Median, 3 vs. 4; Mittelwert, 4 vs. 5; p<0,001;Mann-Whitney-Test) behandelten Patienten deutlich niedriger. DieResponder-und Anfallsfreiheitsraten waren zu allen Zeitpunkten beiden mit <=1200 mg ESL/Tag behandelten Patienten signifikant höher alsbei den mit >1200 mg ESL/Tag behandelten Patienten. DieGesamtinzidenz unerwünschter Ereignisse war bei den mit <=1200 mgESL/Tag behandelten Patienten vs. den mit >1200 mg/Tag behandelten(34,8 % vs. 22,8 %; c 2=9,91; p=0,002; Chi-Quadrat-Test) signifikanthöher. Entsprechend war die ESL-Absetzrate aufgrund unerwünschterEreignisse bei den mit <=1200 mg ESL/Tag vs. den mit >1200 mg/Tagbehandelten Patienten (14,7 % vs. 6,1 %; c 2=9,27; p=0,002;Chi-Quadrat-Test) signifikant höher. Eslicarbazepinacetat ist in derBegleittherapie fokaler Anfälle in Dosierungen bis 1200 mgzugelassen.Informationen zu Zebinix® (Eslicarbazepinacetat)Eslicarbazepinacetat und sein Hauptmetabolit Eslicarbazepinblockieren spannungsabhängige Natriumkanäle und zielen dabei selektivauf den Natriumkanal in seinem langsam inaktivierten Zustand ab.[8]Die Wirksamkeit von Eslicarbazepinacetat in Zusatztherapie wurde ineiner ersten Studie der Phase II zum Nachweis der klinischenWirksamkeit[9]sowie in drei nachfolgenden randomisiertenplacebokontrollierten Studien der Phase III bei 1.049 Patienten mittherapierefraktären fokalen epileptischen Anfällengeprüft.[10],[11],[12] Die Zulassung zur Monotherapie in der EUbasiert auf den Ergebnissen einer randomisierten, doppelblinden,aktiv kontrollierten Phase-III-Studie, in der Eslicarbazepinacetateinmal täglich in Monotherapie mit zweimal täglich eingenommenemretardierten Carbamazepin bei Erwachsenen mit neu diagnostizierterpartieller Epilepsie verglichen wurde. [13].[14]In Europa und Russland wird Eslicarbazepinacetat derzeit von Bialsowie dem Lizenzinhaber Eisai Europe Limited, der europäischenTochtergesellschaft von Eisai Co., Ltd., unter den HandelsnamenZebinix® bzw. Exalief® vertrieben. In den USA und in Kanada wirdEslicarbazepinacetat von Sunovion Pharmaceuticals Inc. mit derexklusiven Lizenz von Bial unter dem Handelsnamen Aptiom® vertrieben.Informationen zu BialBial wurde 1924 gegründet. Das Leitbild des Unternehmens umfasstdie Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von therapeutischenLösungen für das Gesundheitswesen. In den letzten Jahrzehnten warendie strategischen Maßnahmen von Bial vor allem auf Qualität,Innovation und Internationalisierung ausgerichtet.Bial engagiert sich besonders im Bereich der therapeutischenInnovationen und investiert jedes Jahr ca. 20 % seines Umsatzes indie Forschung und Entwicklung (F&E).Bial hat ein ambitioniertes F&E-Programm entwickelt, das sich vorallem auf die Forschung und Entwicklung im Bereich derNeurowissenschaften und des kardiovaskulären Systems konzentriert.Das Unternehmen plant, in den nächsten Jahren weitere neueArzneimittel auf den Markt zu bringen. Auf diese Weise will dasUnternehmen gemäß dem Leitbild "Caring for your Health" mit seineninnovativen Arzneimitteln seine internationale Präsenz weiterstärken.Weitere Informationen zu Bial finden Sie unter www.bial.com.Informationen zu Eisai Co., LtdEisai Co., Ltd. ist ein führendes, weltweit agierendes forschungs-und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz inJapan. Eisai hat sein Unternehmensleitbild wie folgt definiert: ImMittelpunkt stehen die Patienten und ihre Angehörigen sowie dieVerbesserung der Gesundheitsfürsorge - wir nennen dies unsere humanhealth care (hhc)-Philosophie. Mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern in unserem weltweiten Netzwerk von Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen, Produktionsstätten undVertriebsniederlassungen arbeiten wir an der Verwirklichung unsererhhc-Philosophie, indem wir innovative Produkte in verschiedenentherapeutischen Bereichen mit beträchtlichen Therapiedefizitenanbieten, wie etwa der Onkologie und der Neurologie.Als global tätiges pharmazeutisches Unternehmen engagieren wir unsgemäß unserem Unternehmensleitbild für Patienten auf der ganzen Welt- durch Investitionen und Beteiligungen an partnerschaftlichenInitiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln inEntwicklungs- und Schwellenländern.Weitere Informationen zu Eisai Co., Ltd. finden Sie unterwww.eisai.com.Literaturhinweise1. Peltola J, McMurray R, Villanueva V. (2017) Efficacy, safetyand tolerability of eslicarbazepine acetate in patients transitioningfrom carbamazepine or oxcarbazepine in everyday clinical practice.American Epilepsy Society Annual Meeting (AES) 2017; Washington, US.Abst. 1.319.2. Villanueva V, McMurray R. (2017) Effectiveness, safety andtolerability of eslicarbazepine acetate at doses >1200 mg/day versus<=1200 mg/day: real-world evidence from the Euro-Esli study. AmericanEpilepsy Society Annual Meeting (AES) 2017; Washington, US. Abst.1.318.3. McMurray R, Villanueva V, Delanty R. (2017) Real-world data onthe effectiveness, safety and tolerability of eslicarbazepine acetatemonotherapy in clinical practice. American Epilepsy Society AnnualMeeting (AES) 2017;Washington, US. Abst. 2.313.4. Saxena S, et al. (2017) Defeating epilepsy: A global publichealth commitment. Epilepsia Open. 2 (2), 153-155.5. Fisher, R.S., et al. (2014) ILAE Official Report: A practicalclinical definition of epilepsy. Epilepsia. 55(4), 475-482.6. Laxer D, et al. (2014) The consequences of refractory epilepsyand its treatment. Epilepsy & Behaviour. 37,59-70.7. Fachinformation. (2017) Stand April 2017.8. Hebeisen S, et al. (2015) Eslicarbazepine and the enhancementof slow inactivation of voltage-gated sodium channels: A comparisonwith carbamazepine, oxcarbazepine and lacosamide. Neuropharmacology.89, 122-1359. Elger C, et al. (2007) Eslicarbazepine acetate: A double-blind,add-on, placebo-controlled exploratory trial in adult patients withpartial-onset seizures. Epilepsia. 48, 497-504.10. Elger C, et al. (2009) Efficacy and safety of eslicarbazepineacetate as adjunctive treatment in adults with refractory partialonset seizures: A randomised, double-blind, placebo-controlled,parallel-group phase III study. Epilepsia. 50, 454-63.11. Ben-Menachem E, et al. (2010) Eslicarbazepine acetate asadjunctive therapy in adult patients with partial epilepsy. EpilepsyResearch. 89(2-3), 278-85.12. Gil-Nagel A, et al. (2009) Efficacy and safety of 800 and 1200mg eslicarbazepine acetate as adjunctive treatment in adults withrefractory partial-onset seizures. Acta Neurologica Scandinavica.120, 281-87.13 Ben-Menachem E, et al. (2016) Efficacy of eslicarbazepineacetate versus controlled-release carbamazepine as monotherapy inpatients with newly diagnosed partial-onset seizures; EuropeanCongress on Epileptology 2016: Abstract #000214. Kowacs P, et al. (2016) Safety and tolerability ofeslicarbazepine acetate as monotherapy in patients with newlydiagnosed partial-onset seizures. Presented at EAN 2016; abstract#P32045Dezember 2017Zebinix-EU0153aPressekontakt:PresseanfragenBialSusana VasconcelosSusana.vasconcelos@bial.comEisaiHelena Symeou+44-7505-309-895Helena_Symeou@eisai.netTonic Life CommunicationsChrissie Hannah+44-777-253-4646Chrissie.Hannah@toniclc.comOriginal-Content von: Eisai, übermittelt durch news aktuell