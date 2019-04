München (ots) -In der neuen Podcast-Folge von "Festival der Liebe" darfSchirmherr Kai Blasberg niemand Geringen zu Gast begrüßen als RobbyRajber - passionierter Filmhändler und der Mann für fast alleSchlechtfilmschinken, vom Creature Feature bis Sharknado, die TELE 5mit der Hausmarke "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten"für immer verbindet. Das muss Liebe sein. Robby hat allerhand starkeund interessante Geschichten im Gepäck. Vor allem solche über dasganz kleine und ganz große Glück im Leben, erste Freundschaften,seine große Liebe zum schlechten Film, die eigene Auseinandersetzungmit der jüdischen Identität.Unbedingt reinhören und mit Robby Rajber in Erinnerungenschwelgen.Der "Festival der Liebe"-Podcast von TELE 5Ab sofort auf Spotify und Soundcloud:http://soundcloud.com/festival_der_liebePressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 -189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell