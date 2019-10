Neue Podcast-Folgen bei Quarks: Wenn Emotion auf Wissenschaft trifft

Köln (ots) -In der digitalen Quarks-Familie gibt es seit Ende August ein neuesMitglied: Die WDR Wissenschaftsredaktion ist mit einem frischenPodcast am Start. "StoryQuarks" erzählt Geschichten von Menschen.Menschen, die ein herausforderndes Ziel vor Augen haben, dieherausfinden wollen wer sie wirklich sind, die die Welt zu einembesseren Ort machen wollen. Oftmals können diese Ziele nur mit Hilfeder Wissenschaft erreicht werden.Ein Beispiel ist die Geschichte der Insektenkundler vomentomologischen Verein aus Krefeld. Die machen eine beunruhigendeEntdeckung: Es gibt immer weniger Insekten. Sie verschwinden mitdramatischer Geschwindigkeit. Doch damit ihnen jemand glaubt, müssendie Hobby-Forscher das wissenschaftlich beweisen.Schneller duschen für den KlimaschutzOder die Geschichte von Dirk. Er duscht schneller als derDurchschnitt. Dirk will seinen CO2-Fußabdruck so weit wie möglichreduzieren. Dafür muss er aber nicht nur seine Dusch-Gewohnheitenverändern, sondern sein ganzes Leben erst auf den Prüfstand stellen -und dann auf den Kopf.Auch Christina hat einen weiten Weg hinter sich. Mit Mitte 20 erfährtsie, dass ihr sozialer nicht ihr biologischer Vater ist. Sie machtsich auf die Suche nach dem Samenspender und muss feststellen: DieAkten von damals sind vernichtet. Doch Christina gibt nicht auf - underlebt eine Überraschung."StoryQuarks": Acht Folgen sind abrufbarEs zeigt sich: Emotion und Wissenschaft sind ganz und gar keinWiderspruch! In jeder Folge hat Moderator Sebastian Sonntag eine(n)Gesprächspartner*in im Studio zu Gast - einenWissenschaftsjournalisten mit einer Story im Gepäck. Kraftvoll,komplex, manchmal kurios und immer gut erzählt. Das ist es, was"StoryQuarks" ausmacht: So unterschiedlich die Geschichten auch sind,Erzählweise und Machart bleiben packend und überraschend.Ab sofort sind drei neue Folgen abrufbar, so dass es mittlerweileinsgesamt acht Ausgaben von "StoryQuarks" zu hören gibt. Weitere sindin Planung.Den Podcast "StoryQuarks" gibt es bei Spotify, bei iTunes.und auf derHomepage von Quarks: https://www.quarks.de/storyquarks/Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:David HebingWDR KommunikationTelefon 0221 220 7123david.hebing@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell