Neue Plattform itb.com startet heute: Networking, Branchen-News und virtueller ITB-Kongress (FOTO)

Berlin (ots) - itb.com ab sofort online und für jeden zugänglich - Ganzjährigeglobale Plattform für Networking und Content in englischer Sprache - VirtuellerITB Kongress vom 5. bis 11. März 2020 mit mehr als 20 exklusiven Live-Streamsund Videos on-demandDie ITB ist trotz Absage digital präsent: Mit dem dem Launch von itb.com(www.bit.ly/3cAaTmz) schafft die weltweit führende Reisemesse eine völlig neuePlattform, um die globale Reisebranche ganzjährig zu vernetzen. Die globaleWebsite schlägt die Brücke zwischen analog und digital und liefert innovativeMöglichkeiten für Business, Networking und exklusiven Content. "Angesichts dermomentan so schwierigen Zeiten braucht die Tourismusbranche die ITB mehr als jezuvor", kommentiert Dr. Martin Buck, Senior Vice President Travel+Logistics,Messe Berlin GmbH. Im Rahmen einer Virtual ITB Convention diskutieren deshalbinternationale Top-Speaker der ITB in zukunftsweisenden Veranstaltungen, wie dieglobale Reisebranche durch intelligente Strategien auch in einemherausfordernden Umfeld zukunftsfähig bleibt. Aus aktuellem Anlass nimmt auchder Umgang der Branche mit dem Corona-Virus eine tragende Rolle ein. Die mehrals 20 exklusiven, englisch- und deutschsprachigen Live-Streams, können zwischendem 5. und 11. März 2020, teils in Echtzeit, teils zeitversetzt, auf itb.comverfolgt werden und stehen allen Interessierten danach als Videos "on-demand"zur Verfügung."Mit der neuen Website etablieren wir ein zentrales und in dieser Formeinzigartiges Travel Network, das weltweit in allen Märkten nutzbar ist. Zielist es, an 365 Tagen im Jahr Business, Content und Netzwerken zu ermöglichen.Darüber hinaus möchten wir den Zugang für Newcomer der Branche erleichtern. Wirunterstreichen damit die ganzjährige, internationale Markt- undMeinungsführerschaft und festigen konsequent die Positionierung unserer USPsContacts und Content", so Dr. Martin Buck weiter.Netzwerken leicht gemacht - Das neue Travel Network der B2B ReiseindustrieDie KI-basierte Travel Network ist ein selbstlernendes System, das den Nutzernkontinuierlich relevante Kontakte der Reiseindustrie vorschlägt. Zugang zumTravel Network haben alle registrierten Teilnehmer der ITB Berlin 2020, alsoFachbesucher, Kongressteilnehmer, Aussteller und Medienvertreter, die imITB-Ticketshop ihr Ticket personalisiert haben. Das Netzwerk erfreut sich, kurznach dem Launch, reger Beteiligung. Zahlreiche Stakeholder sind bereitsregistriert. Diese haben vor dem ursprünglich geplanten Messebeginn einepersönliche Einladung per E-Mail erhalten. Auch diejenigen, die keinen Besuchder Messe in Berlin geplant hatten, haben ab sofort die Möglichkeit, sich zuregistrieren. Nutzer können Profile anlegen, Interessen matchen,Kontaktvorschläge erhalten und sich vernetzen. Ebenso können sie anderen Usernfolgen, Kontaktanfragen versenden und annehmen, chatten und Termine vereinbaren.Um die im Vorfeld der ITB Berlin 2020 vereinbarten Termine wie geplant abhaltenzu können, wurden nun "Virtual Rooms" freigeschaltet. Per Video bieten dieseeine face-to-face Interaktion - alternativ kann auch nur die Sprachfunktiongenutzt werden. Zudem liefert itb.com unter "Insights" und "News" brandaktuelleBranchennews aus dem World Travel Trends Report und den ITB Berlin News(www.bit.ly/39pgNVV), dem offiziellen Show Daily der Messe - in diesem Jahr alswöchentliche Ausgabe.Virtual ITB Convention: Hochkarätige Sessions zu brandaktuellen ThemenDas Streaming - und Video Programm wird in den kommenden Tagen laufend umweitere Inhalte erweitert. Interessenten können sich zu den Details und Updatesjederzeit online unter ITB.com informieren.Wie auch ursprünglich auf dem ITB Kongress geplant, hält Nils Müller, CEO vonTrendOne, zum Auftakt eine Keynote zu den "Top 8 Trends for Tourism & Travel"mit der Fragestellung "Welche Trends, Technologien und Entwicklungen müssen Siekennen und kombinieren, um in Zukunft erfolgreich zu sein?"In einer weiteren Keynote, adressiert Evaneos-Co Founder Eric La Bonnardière dasThema Overtourism und wie lokale Reiseveranstalter damit umgehen können. In denPanels des Hospitality Tech Forums powered by Hospitality Industry Clubbeschäftigen sich Experten mit den Themen Revenue Management, Nachhaltigkeit inder Hospitality-Branche sowie mit der Zukunft der Online-Distribution. Darüberhinaus zählen Markenauf- und Umbau sowie das Thema "Hospitality 2025" zu denInhalten der hochkarätig besetzten Sessions.In den neuen Data Talks aus der geplanten ITB eTravel World geht es unteranderem um "Highly Recommended - Best Practice On Personalization" oder"Multi-Platform-Network in Travel - Digital Enablers and Travel of the Future".Weitere Sessions umfassen eine Berlin Panel-Diskussion mit Vertretern vonbookingkit und VisitBerlin, die die Frage "What drives the Industry 2020?"erörtern.Folgende Programmpunkte fließen unter anderem aus dem ITB Berlin Kongress ein:Sharry Sun von Travelzoo stellt die mit Spannung erwartete empirische Studie"Globale Luxuskunden und Nachhaltigkeit" vor, die das Unternehmen inZusammenarbeit mit der ITB Berlin durchgeführt hat. Übertragen wird die Sessionlive aus dem CubeClub. Caroline Bremner von Euromonitor referiert über "TheFuture of Tourism Industry". Dabei adressiert sie disruptive Herausforderungenfür die Branche wie Overtourism, Klimawandel oder Insolvenzen wie jüngst durchThomas Cook. Am Folgetag wird der Vortrag auch auf Englisch verfügbar sein. AufGrundlage von rund 500.000 Interviews gilt der IPK World Travel Monitor® als diegrößte Reiseumfrage weltweit. Rolf Freitag, CEO IPK International, präsentiertdie aktuellsten Forecast-Daten zum weltweiten und zum europäischenReiseverhalten - eine unverzichtbare Entscheidungsgrundlage für die gesamteTourismusbranche.Darüber hinaus erläutert Statista den Einfluss von Trends zur Personalisierungund Individualisierung auf den eTravel-Markt; eine Session befasst sich mit demThema "Voice Commerce: Reisen und Hotelzimmer verkaufen über Amazon, Alexa undGoogle Assistant" sowie mit "Instagram, Influencer & Co: Die unterschätztenHerausforderungen für Destinationen".Nicht zuletzt sind bis einschließlich Freitag, 6. 