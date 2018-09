Köln (ots) -Nach zwölf Jahren "Ladies Night" - zunächst im WDR und seit vierJahren auch im Ersten - hat sich Gerburg Jahnke entschlossen, den Jobder Gastgeberin in diesem erfolgreichen Comedyshow-Format zumJahreswechsel 2018/2019 weiterzugeben. "Ladies Night" ist die ersteund einzige Comedy- und Kabarettsendung mit rein weiblicher Besetzungim deutschsprachigen Fernsehen und erreicht im Erstendurchschnittlich 1,5 Mio. Zuschauer, die Hälfte davon sind Männer."Wir haben mit ,Ladies Night' tatsächlich in der öffentlichenWahrnehmung der weiblichen Comedy- und Kabarettszene etwas verändert,aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen", kommentiertGerburg Jahnke ihre Arbeit. Mit Blick in die Zukunft freut sich dieerfolgreiche Kabarettistin auf neue Herausforderungen. Sie wird sichunter anderem ihrem bereits etablierten Live-Programm "fraujahnke hateingeladen" widmen, außerdem stehen Inszenierungen in Dortmund,Oberhausen und Hamburg auf dem Plan. Dass es die Sendung weiterhingeben wird, freut Gerburg Jahnke sehr: "Allerdings ist HD eineHerausforderung für alle Künstlerinnen über 20! Und ob die neueStaffelsendeweise im Ersten dem Format dienlich ist, muss sich erstnoch zeigen."Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie undKinder im WDR Fernsehen, bedauert den Abschied: "Gerburg Jahnke istim WDR Fernsehen, in der gesamten deutschen Comedy- und Kabarettszeneein Role-Model für reflektierten weiblichen Humor. Gemeinsam habenwir es geschafft, Comediennes wortwörtlich ,eine Bühne' im deutschenFernsehen zu geben. Wir freuen uns auf die Fortsetzung von LadiesNight im Jahr 2019 und auf neue Projekte mit Gerburg Jahnke im WDRFernsehen."Die erste Sendung "Ladies Night" strahlte das WDR Fernsehen im Mai2007 um 21.45 Uhr aus. Seit Herbst 2014 lädt Gerburg Jahnke ihreGästinnen sechsmal im Jahr immer donnerstags bundesweit um 22.45 Uhrim Ersten ein. Mehr als 100 Künstlerinnen waren zu Gast bei ihr.Darunter: Hazel Brugger, Lisa Fitz, Martina Schwarzmann, Anna Mateur,Lisa Feller und Carolin Kebekus. Für unzählige erfolgreicheComedy-Frauen war die Stand-up-Bühne der "Ladies Night" dasKarrieresprungbrett.Gerburg Jahnke lädt 2018 noch in zwei weiteren Ausgaben zur "LadiesNight" ein. Dann übernehmen ihre Nachfolgerinnen: Daphne de Luxe,Lisa Feller und Meltem Kaptan - die sich von Sendung zu Sendungabwechseln werden. Die neue Staffel mit neuer Besetzung startetvoraussichtlich im Februar 2019.Sendungsinfos:"Ladies Night" mit Gerburg Jahnke | 25.10., 13.12. | 22.45 Uhr imErstenWiederholungen am 3.11., 29.12. | 21.45 Uhr im WDR FernsehenRedaktion: Elke Thommessen (WDR)Fotos zur Sendung finden Sie unter ard-foto.de.Pressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:WDR Presse und Information, Svenja SiegertTelefon: 0221 / 220 7100E-Mail: svenja.siegert@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell