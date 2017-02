Neue Pflegeprodukte in der Ellenbeuge testen - Tipp für Menschen mit überempfindlicher Haut

Baierbrunn (ots) - Menschen mit allergischer Haut sollten einneues Pflegeprodukt erst einmal drei Tage lang in der Ellenbeugetesten. Wird es dort gut vertragen, reagiert die übrige Haut meistauch nicht allergisch, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"schreibt. Nach jedem Test sollte man 72 Stunden abwarten. Mitunterkönnen auch Spätreaktionen auftreten. Von Aufschriften wie "Freivon...", "naturidentisch", "hypoallergen" oder "dermatologischgetestet" auf der Verpackung sollten sich Verbraucher dabei nichttäuschen lassen. Diese Produkte sind nicht unbedingt gut verträglich."Empfehlenswert sind nur solche, die der Deutsche Allergie- undAsthmabund (DAAB) unter die Lupe genommen hat und die die Aufschrift'getestet vom DAAB' tragen", erklärt Bettina Gallenmüller,Apothekerin in Pleinfeld.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell