Neue Pflegeausbildung in Brandenburg startet mit Nachteilen für die Altenpflege / bpa fordert Gleichbehandlung durch die AOK und kritisiert verspätete Ausgleichszahlungen an Pflegeeinrichtungen

Potsdam (ots) - Obwohl die neue generalistische Pflegeausbildung die bestehendenAusbildungen in der Alten- und Krankenpflege eigentlich angleichen sollte, istdie Refinanzierung der Ausbildung in Brandenburg zum Jahresanfang mit deutlichenNachteilen für die Altenpflege gestartet. Darauf weist die Landesvorsitzende desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Ellen Fährmannhin: "Schon jetzt zeigt sich, dass in zentralen Fragen zuerst die Bedürfnisseder Krankenhäuser berücksichtigt werden und die Altenpflege wieder zurückstehenmuss."Fährmann kritisiert, dass Pflegedienste und stationäre Einrichtungen im Aprilerste Umlagebeträge an den zentralen Ausbildungsfonds abführen müssen, dieseKosten aber zuvor nicht refinanziert bekommen. "Wenn diese Zahlungen im Aprilfällig werden, müssen Pflegedienste und Heime in Vorleistung gehen, weil sieihren Bewohnern und Klienten die Rechnungen erst im Folgemonat stellen können",so Fährmann. Für kleinere Pflegedienste könne dies zeitweise eine hohefinanzielle Belastung darstellen. Die Kliniken, die ebenfalls erst im April dieersten Umlagebeträge abführen, erhalten hingegen bereits seit dem Jahresanfangeine Refinanzierung."Die Pflegekassen zögern den Abschluss einer notwendigen Vereinbarung für dieAltenpflegeträger weiter hinaus, während die Krankenhäuser bereits ihrezusätzlichen Fallpauschalen erhalten", bemängelt Fährmann. Dieses Vorgehen derKassen atme nicht den Geist der generalistischen Pflegeausbildung, sondern seiein erneutes Beispiel für die Ungleichbehandlung von Alten- und Krankenpflege.Die bpa-Landesvorsitzende fordert die Kassen auf, so schnell wie möglich eineentsprechende Vereinbarung mit den Pflegeanbietern zu schließen, damit dieRefinanzierung der Umlage früher erfolgen kann.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 400 in Brandenburg) diegrößte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland.