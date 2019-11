Neue Perspektiven in der Finanzbranche - Frauennetzwerk zeb.great women (FOTO)

Münster (ots) -Perspektiven ändern, neue Sichtweisen einnehmen - unter diesem Motto fand amletzten Freitag das diesjährige Treffen der "zeb.great women" statt. Dasetablierte Netzwerk für Frauen in Führungspositionen der Finanz- undVersicherungswirtschaft hatte zum neunten Mal nach Frankfurt eingeladen und dreiPersönlichkeiten gebeten, ihre Sicht auf den Finanzdienstleistungssektor und dieDigitalisierung vorzustellen. So warf Christine Kiefer, Gründerin der "FintechLadies" und seit einem Jahr Mitglied im FinTechRat des Bundesfinanzministeriums,einen ebenso kritischen wie persönlichen Blick auf die Digitalisierung derFinanzdienstleistungsbranche und deren notwendige Begleitung durch politischeRahmenbedingungen. Edda Vogt, Kommunikations- und Digitalexpertin fürFinanzmarktthemen bei der Deutsche Börse AG, brachte die Perspektive der Kundenmit ein und gab Einblicke in den erfolgreichen Einsatz verschiedener Plattformenfür die Unternehmenskommunikation.Ein völlig anderer Blickwinkel eröffnete sich den Teilnehmerinnen am frühenAbend. Die Astrophysikerin und Forscherin bei der ESO (European SouthernObservatory), Dr. Suzanna Randall, ist Teil der Initiative "Astronautin" undKandidatin für den Flug als erste deutsche Frau ins Weltall. Sie nahm dieAnwesenden mit auf eine Reise zu den Sternen und berichtete einprägsam von ihrenVorbereitungen für ihre beeindruckende Mission.Dr. Katrin Lumma, Initiatorin von zeb.great women: "Networking hilft, als Frauin Führungsposition eigene Perspektiven zu entwickeln. Wir wagen den Blick überden Tellerrand und versuchen, Dinge neu zu denken und, wenn es sein muss, auchanders zu agieren. Vor diesem Hintergrund hat sich die Idee von zeb.great womenzu einer der interessantesten Networkingplattformen für Akteurinnen in derdeutschen Finanzindustrie entwickelt. Das positive Feedback zeigt uns jedes Mal,wie wichtig es ist, Kontakt zu halten und uns weiter zu vernetzen."Über zeb.great womenDas Netzwerk zeb.great women trifft sich jährlich zum Meinungsaustausch und zurDiskussion über aktuelle Themen der Finanz-und Versicherungsbranche. Darüberhinaus pflegen die Teilnehmerinnen regelmäßigen Kontakt untereinander undstärken auf zusätzlichen Treffen den informellen Charakter des Netzwerks. Frauensind in Führungspositionen der Finanz- und Versicherungswirtschaft nach wie vorunterrepräsentiert. Lediglich 26 % aller leitenden Funktionen sind mit Frauenbesetzt. Neben zeb.great women haben sich in den letzten Jahren weitereInitiativen zum Ziel gesetzt, den Anteil weiblicher Führungskräfte zu erhöhen.Parallel hat die Finanz- und Versicherungsbranche ihre Anstrengungen deutlichintensiviert, hoch qualifiziertes weibliches Führungspersonal für leitendeAufgaben zu gewinnen.zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- undManagementberatungen für Financial Services in Europa. In Deutschland unterhältzeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz).Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London,Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien undZürich. Zu den Kunden zählen neben europäischen Groß- und PrivatbankenRegionalbanken und Versicherungen sowie Finanzintermediäre aller Art. Bereitsmehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbrancheklassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.deOriginal-Content von: zeb, übermittelt durch news aktuell