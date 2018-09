Stuttgart (ots) - Katinka Heppekausen hat am 1. September als neuePersonalleiterin bei Creditplus angefangen. Sie ist Volljuristin undzugelassene Rechtsanwältin, die auf Arbeitsrecht spezialisiert ist.Die 44-Jährige verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung imPersonalbereich international tätiger Unternehmen."Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe", sagt KatinkaHeppekausen. "Es wird spannend und herausfordernd zugleich, diePersonalpolitik und den Kulturwandel bei Creditplus mitzugestalten -gerade wegen des Faktors Digitalisierung, der alles rasant verändertund die Chance bietet, die Arbeitswelt neu zu gestalten." Einenbesonderen Schwerpunkt will die Juristin beim Recruiting setzen. Sowill sie vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in einemhochkompetitiven Umfeld Bewerber über neue Wege erreichen.Auch die Weiterentwicklung der Führungskultur liegt ihr am Herzen.Passend dazu führt Creditplus dieses Jahr ein umfangreichesEntwicklungsprogramm durch, das die Führungskräfte und somit auch dieBank selbst fit für die Herausforderungen einer agilen und sichstetig wandelnden Umwelt macht."Wir freuen uns, dass wir Katinka Heppekausen für uns gewinnenkonnten", sagt Belgin Rudack, Vorstandsvorsitzende der CreditplusBank. "Ihre Erfahrung und ihre Offenheit für neue Ideen werden unssowohl bei der Weiterentwicklung von Creditplus als Arbeitgeber alsauch im Wettbewerb um neue Talente voranbringen."Download Foto Katinka Heppekausen: https://bit.ly/2xjfJSaCreditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGSandra HilpertTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: presse@Creditplus.dewww.Creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell