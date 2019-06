Neue Personalien bei der ARD Degeto: Patricia Schlesinger ist die neue Vorsitzende des ARD-Degeto-Aufsichtsrats, Christoph Pellander tritt als Abteilungsleiter Redaktion & Programm-Management an

Frankfurt am Main (ots) - Die Intendantin des RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb), Patricia Schlesinger, ist die neueVorsitzende des Aufsichtsrats der Degeto. Das Gremium wählte sie am6. Juni 2019 einstimmig zur Nachfolgerin von Lutz Marmor, Intendantdes Norddeutschen Rundfunks, der nun stellvertretenderAufsichtsratsvorsitzender ist.Christoph Pellander wird zum 1. Juli 2019 neuer AbteilungsleiterRedaktion & Programm-Management der ARD Degeto. In dieser Funktionist er in Abstimmung mit der Geschäftsführung für die Auftrags- undKoproduktionen sowie den Lizenzeinkauf der ARD Degeto im BereichFernsehen redaktionell verantwortlich und leitet zudem dieProgrammplanungen sowie die Pressestelle der Degeto. Er folgt damitauf Sascha Schwingel, der als Geschäftsführer zu Vox wechselt.Die ARD Degeto ist ein 100%iges Tochterunternehmen der ARD. IhreGesellschafter sind die neun Landesrundfunkanstalten bzw. derenWerbetöchter. Die ARD Degeto erwirbt fiktionale Programme für dasARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste, die Dritten Programme derLandesrundfunkanstalten (BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR,SWR, WDR), 3sat, ARTE sowie für ONE und die weiterenARD-Spartenkanäle. Die Programmbeschaffung erfolgt durch Auftrags-und Koproduktionen sowie Lizenzkäufe von Spiel- bzw. Fernsehfilmenund Serien in redaktioneller Verantwortung. Daneben leistet dieDegeto vertragstechnische und administrative Dienstleistungen für ARDGemeinschaftsproduktionen und Anstaltsbeschaffungen. Ihr obliegt auchdie Verwaltung der Programmbestände und deren Bereitstellung für dieARD.Pressekontakt:ARD DegetoCarina HoffmeisterE-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deTel.: 069 / 1509-331Original-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell