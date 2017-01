Neue Patientenbroschüre informiert über Rosacea (FOTO)

Düsseldorf (ots) -"Aktiv gegen Rosacea: Die Hautkrankheit besser verstehen - Wissenund Tipps für ein unbeschwerteres Leben mit Rosacea". So lautet derTitel der neuen Patientenbroschüre von der Galderma LaboratoriumGmbH. Unter der Herausgeberschaft des Hautarztes und Rosacea-ExpertenProfessor Helmut Schöfer vom Universitätsklinikum Frankfurt, erhaltenLeser in der Broschüre umfassende Informationen rund um die Rosaceasowie praktische Tipps, die ihnen den Alltag mit der Hautkrankheiterleichtern sollen.Rosacea ist eine chronische, nicht ansteckende, meist gutbehandelbare, aber nicht heilbare Hauterkrankung, die hauptsächlichim Gesicht auftritt. Typische Symptome sind anhaltende Gesichtsrötesowie Papeln und Pusteln. Diese sind für die meisten Patienten nichtnur eine kosmetisch-ästhetische Herausforderung, sondern können sieauch emotional beeinträchtigen und den privaten Alltag sowie dasBerufsleben erheblich belasten. In Deutschland sind etwa 4 MillionenMenschen von Rosacea betroffen. Trotz dieser hohen Patientenzahl istdie Erkrankung in der Bevölkerung noch wenig bekannt.Gut informierte Rosacea-Patienten leben besser mit der KrankheitÜbersichtlich und anschaulich informiert die neue BroschürePatienten und Angehörige über Rosacea: vom kompakten Faktencheck überausführliche Informationen zu Ursachen, Auslösern und Behandlung bishin zu zahlreichen Tipps zu Hautpflege, Ernährung und Lebensstil.Darüber hinaus bietet die Broschüre nützliche Checklisten undEinkaufsführer, leckere und leicht zuzubereitende Rezepte fürhautschonende Speisen und Getränke sowie eine ausführliche Anleitungfür eine spezielle und wohltuende Gesichtsmassage bei Rosacea.Häufige Fragen und Antworten sowie ein Glossar zu medizinischenFachbegriffen runden das Informationsangebot der Broschüre ab. Mitdiesen umfassenden Informationen will Galderma Patienten praktischeHilfestellung geben, damit sie im Alltag gut mit ihrerRosacea-Erkrankung umgehen können.Sollten Betroffene nach der Lektüre noch Fragen haben oder weitereInformationen benötigen, ist der Hautarzt der richtigeAnsprechpartner. Zudem stehen auf der Website der Aufklärungskampagne"Aktiv gegen Rosacea" (www.rosacea-info.de) viele Checklisten, die inder Broschüre zu finden sind, zum Download bereit.Die Broschüre ist kostenlos und kann per E-Mail hier angefordertwerden: info@rosacea-info.dePressekontakt:Galderma Laboratorium GmbHAntje SaßenbergManager CommunicationGALDERMA Laboratorium GmbHGeorg-Glock-Str. 8, D-40474 DüsseldorfTelefon +49 211 58601-4243 Fax +49 211 9367-8811E-mail antje.sassenberg@galderma.commedical relations GmbH (Agentur)Marco Wenning / Annika Hüvemedical relations GmbHHans-Böckler-Straße 46, 40764 LangenfeldTel.: +49 2173 9769-71/-41 Fax:+49 2173 9769-49E-mail marco.wenning@medical-relations.de;annika.hueve@medical-relations.deOriginal-Content von: Galderma Laboratorium GmbH, übermittelt durch news aktuell