Neue Partnerschaft zwischen uberall und Yelp verhilft lokalen Unternehmen zu noch mehr Wachstum mit der Location Marketing Cloud

Berlin (ots) - uberall, Europas führender Anbieter im DigitalLocation Marketing, treibt mit der Integration von Yelp das Wachstumseines weltweiten Verzeichnisnetzwerks weiter voran. Das weltgrößteBewertungsportal für Geschäfte und Restaurants verbindet Konsumentenmit herausragenden lokalen Unternehmen.uberall kündigte auf der diesjährigen Konferenz der Local SearchAssociation in San Diego an, dass Yelp ab sofort vollständig alsListings Platform in die Location Marketing Cloud integriert ist. FürUnternehmen und ihre Filialen bedeutet dies eine noch bessere lokaleOnline-Sichtbarkeit sowie ein noch umfassenderes Managementstandortspezifischer Kundenzufriedenheit.Chad Richard, Senior Vice President of Business & CorporateDevelopment von Yelp: "Wir haben hohe Erwartungen an diePartnerschaft mit uberall. Die Netzwerke und Wirkungsbereiche vonYelp und uberall ergänzen sich ideal. Beide Unternehmen haben einenhohen Anspruch an die Qualität ihrer Daten, denn diese istentscheidend für den Mehrwert, den wir unseren Kunden und Nutzernbieten. Verlässliche Daten sind Teil der Yelp DNA - daher freuen wiruns, Konsumenten dank der Top-Datenqualität von uberall auch inZukunft zuverlässige Informationen zu lokalen Geschäften bieten zukönnen."uberall Geschäftsführer, Florian Hübner: "Wir freuen uns sehr aufdie neue Partnerschaft. Yelp ist eine essenzielle Plattform fürlokale Unternehmen weltweit, während uberall eine hochwertige Lösungfür Datenmanagement und Customer Engagement bietet. uberall setztdamit seine Pionierarbeit im digitalen Location Marketing fort undbietet den Nutzern der Location Marketing Cloud ein noch höheres Maßan Wertschöpfung und Absatzmöglichkeiten. Ermöglicht wird dies durchherausragende Partner wie Yelp."Weitere Informationen erhalten Sie im aktuellen Blog-Artikel aufuberall.com: http://ots.de/YOg4dPressekontakt:Julia Siebertpress@uberall.comTel.: 0049 30 346467962Oranienburger Str. 6610117 BerlinOriginal-Content von: uberall GmbH, übermittelt durch news aktuell