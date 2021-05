Neue Partnerschaft zwischen Aridhia und Replica Analytics ermöglicht eine schnelle, sichere und konforme Nutzung von Gesundheitsdaten

Ottawa, On (ots/PRNewswire) - Aridhia und Replica Analytics gaben heute bekannt, dass sie ihm Rahmen einer neuen Partnerschaft die Datensynthese-Lösung von Replica Analytics mit dem Digital Research Environment (DRE) von Aridhia integrieren. Die gemeinsame Lösung ist ein leistungsstarkes Angebot, mit dem Kunden ihre Daten schnell und sicher bereitstellen können und es gewährleistet den Dateninhabern gleichzeitig, dass ihre gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt werden.Das DRE bietet eine Plattform für den vertrauenswürdigen Austausch von Gesundheitsdaten in Kombination mit einer sicheren Datenanalyseumgebung für maschinelles Lernen. Die Replica-Synthesis-Lösung von Replica Analytics nutzt eine Datensynthesefunktion für komplexe Gesundheitsdatensätze mit ihren hochpräzisen Risikobewertungstechniken, die Datenschutzbelange bei der breiten gemeinsamen Nutzung von sensiblen Informationen berücksichtigt.Die Integration von Aridhia und Replica Analytics-vereint Best-of-Breed-Fähigkeiten. Sie bietet unseren Kunden einen schnellen Managed Service für die Bereitstellung von Daten unter Verwendung der neuesten Entwicklungen und Methoden zur Wahrung der Geheimhaltung von Patientendaten. Die Datensimulator-Anwendung vereinfacht die Erstellung nicht-personenbezogener Daten und deren gemeinsame Nutzung innerhalb von Data-Science-Teams."Unsere Replica-Synthesis-Software passt hervorragend in die Data-Governance- und Analytics-Umgebung der DRE-Plattform von Aridhia und macht den Datenzugriff über das gesamte Unternehmen hinweg jetzt viel einfacher. Gemeinsam bieten unsere beiden Unternehmen den Kunden ein Angebot aus einer Hand, um ihre Gesundheitsdaten besser zu nutzen."Khaled El Emam, CEO von Replica Analytics"Unsere Kunden haben nach einer zuverlässigen Möglichkeit gesucht, nicht-personenbezogene Versionen ihrer Gesundheitsdaten zu erstellen, um sie mit einer großen Gemeinschaft von Analysten zu teilen. Diese Partnerschaft bietet ihnen eine sofort einsetzbare Lösung, um ihre Analyseprojekte zu unterstützen."David Sibbald, CEO von AridhiaUm mehr über dieses gemeinsame Angebot zu erfahren und es in Betrieb zu sehen, besuchen Sie unser Webinar am 17. Juni 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3175173-1&h=3663409409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3175173-1%26h%3D1950851111%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffair-data-sharing.eventbrite.com%252F%26a%3Dwebinar%2Bon%25C2%25A0June%2B17%252C%2B2021&a=Webinar+am+17.+Juni+2021).Informationen zu Replica AnalyticsReplica Analytics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3175173-1&h=2346567317&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3175173-1%26h%3D1808232715%26u%3Dhttps%253A%252F%252Freplica-analytics.com%252Fhome%26a%3DReplica%2BAnalytics&a=Replica+Analytics) entwickelt spezielle Technologien, durch die datenschutzfreundliche synthetische Daten erzeugt werden können, die die statistischen Eigenschaften von Echtdaten erhalten. Die Replica Synthesis Software bietet eine vollständige Suite von Funktionen zur Generierung und Auswertung synthetischer Daten, die mehrere große Herausforderungen der Life-Science-Branche und der Gesundheitsforschung im Allgemeinen lösen können.Informationen zu AridhiaAridhia ist ein Unternehmen für Gesundheitsdaten, das eine vertrauenswürdige Plattform für die gemeinsame Nutzung von Daten und kollaborative Datenwissenschaft für Anwendungen im Gesundheitswesen und in der biomedizinischen Forschung anbietet (die Aridhia DRE)Pressekontakt:Lisa Brazeau 613-807-0663 (Europa +011-613-807-0663), media@replica-analytics.comOriginal-Content von: Replica Analytics, übermittelt durch news aktuell