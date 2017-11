Neue Partnerschaft am Reisemarkt / HLX Touristik und Best-Reisen arbeiten zusammen

Baden-Baden/Filderstadt (ots) - Zwei starke Branchenmarken machengemeinsame Sache: HLX Touristik und Best-Reisen starten einelangfristig angelegte Partnerschaft. Urlauber finden nun in den mehrals 600 unabhängigen Reisebüros, die in der Kooperation ausFilderstadt zusammengeschlossen sind, auch die gefragten Produkte desBaden-Badener Reiseanbieters, der so namhafte Urlaubsportale wieLufthansa Holidays oder HLX betreibt.Mit ihm gemeinsam hat Best-Reisen eine eigene Produktschieneentwickelt, die sich auf die qualitativen Verkaufsschwerpunkte derMitglieder fokussiert und damit auf die Positionierung der Markeeinzahlt. Dabei werden aus den vorhandenen 30 Millionen Datensätzepassgenaue Reisearrangements für die angeschlossenen Reisebürosausgewählt und bereitgestellt.Auch können die Agenturen des 1990 gegründeten Vertriebssystemsnun zusätzlich bei der Beratung ihrer Kunden rund um die Uhr aufMillionen neuer und attraktiver Angebote für Badeurlaub undStädtereisen der Sortimentspartner Lufthansa Holidays und HLXzurückgreifen. Zuletzt wurde das umfangreiche Portfolio um Eurowingsergänzt - und damit um Zehntausende Flüge der rasch wachsendenLufthansa-Tochter."Die neue Partnerschaft ist ein wichtiger Baustein für unserefortschreitende Differenzierungsstrategie", so Vorstand CorneliusMeyer. "Die Produkte von HLX garantieren die qualitative Substanz, umdarauf Best-Reisen-Holidays erfolgreich aufzusetzen und gleichzeitigdie Bekanntheit des eigenen Labels zu steigern."Für HLX bedeutet die neue Geschäftsverbindung ein "weitererdynamischer Schritt" bei der strategischen Weiterentwicklung, soFirmengründer Karlheinz Kögel, der zuletzt zahlreiche namhafteUnternehmen für eine Zusammenarbeit mit seinem Ende 2011 gegründetenReiseveranstalter gewinnen konnte.Über die BEST-REISEN: Die BEST-REISEN ist eineVertriebskooperation, die ausschließlich Reisebüros gehört. Sievereint vor allem leistungsstarke, inhabergeführte Reisebüros, diesich durch eine ausgeprägte Dienstleistungsqualität sowie einenbesonders qualifizierten Beratungsservice auszeichnen. Heute zähltdie BEST-REISEN AG mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart rund600 Mitglieds-Reisebüros. Die BEST-REISEN hat eine Doppelspitze:Vorstand Finanzen & IT ist Frank Winkler, Vorstand für Marketing &Vertrieb ist Cornelius Meyer. Aufsichtsratsvorsitzender ist Udo Hell.Über HLX: Die HLX Touristik GmbH mit Sitz in Baden-Baden wurde2011 vom Erfinder der Last Minute-Reise und L'TUR Gründer KarlheinzKögel gegründet, der mit 95 Prozent der Firmenanteile auchHauptgesellschafter ist. Die restlichen fünf Prozent hält RalfUsbeck, Gründer und Geschäftsführer der peakwork AG. DasReiseunternehmen ist das erste Onlineportal, das die Urlaubsbuchungzum aktuell günstigsten Reisepreis garantiert. HLX analysiert proNacht mit Hilfe der innovativen Player-Hub-Technologie von Peakwork30 Millionen Datensätze, kombiniert die Reisen in Echtzeit - undzeigt im direkten Vergleich mit rund 150 Wettbewerbern den bestenverfügbaren Preis auf dem deutschen Reisemarkt an. Die Reisen sind imInternet unter hlx.com und per Telefon (07221/9690 303) buchbar.Pressekontakt:Markus OrthMail: presse@hlx.comTel. +49 (0) 173 6688000Original-Content von: HLX, übermittelt durch news aktuell