Hannover (ots) - Ricoh unterstützt als Technologiepartner des Bildungswerks derNiedersächsischen Wirtschaft (BNW) die Ausstattung von bis zu 2.700niedersächsischen Schulen mit Interactive Whiteboards. Das BNW berät Schulen beider Beantragung der Fördergelder aus dem in 2019 gestarteten "DigitalPaktSchule" des Bundes sowie bei der Entwicklung des erforderlichenMedienbildungskonzeptes. Dieses enthält sowohl das pädagogische Konzept für dieEinbindung der Technologieausstattung in den Unterricht, als auch das schulischeFortbildungskonzept für Lehrer, Eltern und Schüler zum Aufbau der entsprechendenMedienkompetenzen."Die Digitalisierung ist aktuell eines der wichtigsten Zukunftsthemen imBildungswesen. Um den digitalen Wandel an Schulen zu unterstützen, stellt derBund bis 2023 Fördergelder in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro zurVerfügung. Dies ermöglicht den Ländern und Gemeinden wichtige Investitionen indie digitale Bildungsinfrastruktur, beispielsweise für den WLAN-Ausbau, digitaleArbeitsgeräte, Interactive Whiteboards und vor allem die Qualifikation derLehrkräfte", sagt Sarah Orlowski, Regionalleiterin beim BNW,Das BNW unterstützt die Schulen bei der Entwicklung und späteren Umsetzung einesindividuellen Medienbildungskonzeptes, der eine wesentliche Grundvoraussetzungfür die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule ist. Hierzuzählen die pädagogischen Konzepte, die Anpassung von Lehrplänen und Curriculasowie die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Die Schulen haben dieMöglichkeit, je nach Bedarf das Maß der Unterstützung flexibel zu wählen. Ricohunterstützt als exklusiver Technologiepartner bei der technischen Ausstattungder Schulen mit digitalen Kommunikationslösungen. Im Fokus stehen hierbei vorallem die Interactive Whiteboards."Technologien im Klassenzimmer, wie beispielsweise Interactive Whiteboards,schaffen neue Möglichkeiten für multimediale Unterrichtsmethoden. DigitaleMedien können den Unterricht in vielen Fächern anschaulicher, praxisorientierterund motivierender gestalten. Daher ist es für den Ausbau der Medienkompetenz anSchulen wichtig, ein modernes und digitales, aber dennoch umsetzbaresBildungsangebot zu schaffen. Alle Menschen sollen die Chancen derDigitalisierung nutzen - dieses Ziel des Digitalpakts möchten wir durch unserePartnerschaft mit dem BNW unterstützen", erklärt Ingo Wittrock, DirectorMarketing Ricoh Deutschland. "Eine der entscheidenden Fragen dabei ist, wie wirgute digitale Bildung umsetzen können. Wir stellen den Schulen und auchSchulträgern daher nicht nur unsere Technologien zur Verfügung, sondern bietengemeinsam mit dem BNW eine individuelle und umfangreiche technisch-pädagogischeKomplettlösung mit dem Ziel, Lernen mit und über Medien in den Schulen auf Dauerzu gewährleisten und die Investitionen eines kommunalen Trägers in dieIT-Infrastruktur nachhaltig zu sichern."Weitere Informationen zur Partnerschaft und zum Angebot finden Sie unterwww.digitalpaktschule-bnw.de.|Über das BNW|Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH (BNW) isteine Gemeinschaftsgründung niedersächsischer Unternehmensverbände und treibtseit 50 Jahren gesellschaftliche Lern-und Entwicklungsprozesse voran. Jedes Jahrbegleiten wir 50.000 Menschen dabei, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Mit1.200 Mitarbeitern an 57 Standorten ist das BNW in Niedersachsen flächendeckendvertreten. Getragen von 24 Arbeitgeber-und Wirtschaftsverbänden steht dasBildungswerk von in engem Kontakt zu Betrieben in Niedersachsen. Zu den Kundenund Auftraggebern gehören neben kleinen und mittleren Unternehmen auchMinisterien, Schulen, Verbände, Stiftungen, Rentenversicherungsträger, Jobcenterund die Agentur für Arbeit. Der DigitalPakt Schule liegt dem Bildungswerkbesonders am Herzen, da durch die jahrelange Erfahrung im Bereich derschulinternen Lehrerfortbildungen (SCHILF) und durch die vielen Jugendprojektein verschiedenen Schulen in Niedersachsen ein großer Handlungsbedarf zu erkennenist.www.bnw.de|Über Ricoh|Ricoh unterstützt die Digitalisierung des Arbeitsplatzes und sorgt mitinnovativen Technologien und Services dafür, dass Menschen smarter arbeitenkönnen. Seit mehr als 80 Jahren ist Ricoh Innovationstreiber und ein führenderAnbieter für Dokumentenmanagement, IT-Services, Communication Services,kommerziellen und industriellen Druck, Digitalkameras und Industrielösungen.Die Ricoh Group hat ihren Hauptsitz in Tokio und ist in fast 200 Ländern undRegionen vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 (Stand: 31. März 2019) erzielte dieRicoh-Gruppe weltweit einen Umsatz von 2.013 Milliarden Yen (ca. 18,1 MilliardenUSD).Weitere Informationen finden Sie auf: www.ricoh.deFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:RICOH DEUTSCHLAND GMBHMario Di SantoloTel.: + 49 511 6742-2940Mobil: +49 151 17150389E-Mail: Mario.DiSantolo@ricoh.deHomepage: www.ricoh.deBesuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/RicohDeutschlandGmbHFolgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/ricoheuropeBesuchen Sie unseren Pressebereich: www.ricoh.de/presseHARVARD ENGAGE! Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH
Sarah Orlowski
Tel.: +49 531 28116-56
Mobil: +49 160 97250866
E-Mail: sarah.orlowski@bnw.de