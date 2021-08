Neue Partner EGROH und ORTHEG / Einkaufsgenossenschaften schließen sich gesund.de an

München (ots) - Mit den Einkaufsgenossenschaften EGROH eG aus Homberg/Ohm und ORTHEG eG aus Laupheim schließen zwei weitere leistungsstarke Gruppen eine Partnerschaft mit gesund.de, der zentralen Gesundheitsplattform.Mit knapp 1.100 Vertragsteilnehmern stellt die Vertragsgemeinschaft der EGROH und ORTHEG eine Leistungserbringergemeinschaft mit bundesweiter Flächendeckung in allen Versorgungsbereichen dar. Sanitätshäuser, Orthopädietechniker, Orthopädieschuhtechniker, Homecare-Unternehmen sowie Medizintechnik-Betriebe werden durch die Vertragsgemeinschaft gegenüber den Krankenkassen und der Politik vertreten.Die beiden Unternehmen streben gemeinsam mit gesund.de eine Vertriebs- und Kooperationspartnerschaft an. Sie sind bereits seit vielen Jahren Partner von NOVENTI, des Gesellschafters von gesund.de.Die Heil- und Hilfsmittelerbringer sollen im nächsten Jahr auf der zentralen Gesundheitsplattform eingebunden und so mit den Endverbrauchern vernetzt werden. Schon jetzt können Vor-Ort-Apotheken aktiv an gesund.de teilnehmen und bereits jede dritte Apotheke in Deutschland hat sich für gesund.de entschieden."Wir treiben den Ausbau von gesund.de hin zu einer umfassenden Gesundheitsplattform mit einem Fokus auf Services rund um die Einführung des E-Rezepts immer weiter voran. Dabei sind neben den Apotheken auch die Sanitätshäuser und weitere Leistungserbringer von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns über den Vertrauensvorschuss, den uns starke Partner wie EGROH und ORTHEG schon in dieser frühen Entwicklungsphase gewähren. Dabei spielt die enge Verbindung mit unseren Gesellschaftern eine entscheidende Rolle", sagt Dr. Sven Simons, Geschäftsführer von gesund.de.Stephanie Röhrig, Teamleiterin im Vertragsmanagement bei der EGROH eG und Andreas Bolsinger, Vorstandsvorsitzender der ORTHEG eG freuen sich, die weitere Entwicklung im Sinne einer guten Patienteninformation und -versorgung zu unterstützen und mit zu gestalten.Eine Besonderheit der EGROH und ORTHEG: Die Mitglieder der Genossenschaften haben die Möglichkeit, auch der Vertragsgemeinschaft der EGROH-Service GmbH beizutreten und das gemeinsam entwickelte Partnerportal "ORTHEGROH" zu nutzen. Die Genossenschaften EGROH eG und ORTHEG eG verfügen beide über ein eigenes Lager und können die Lieferbereitschaft der angeschlossenen Mitgliedsbetriebe mit mehr als 20.000 Produkten der wesentlichen Hersteller bzw. Lieferanten der Hilfsmittelbranche sicherstellen.Über EGROH eGDie EGROH eG ist eine Einkaufsgenossenschaft im Bereich Rehabilitation, Orthopädie-Technik, Orthopädie-Schuhtechnik, Medizintechnik und Homecare. Das Unternehmen besteht seit 1987 und zählt rund 1.300 Mitgliedsbetriebe. Zusammengenommen mit den Filialen zählt die EGROH eG 1.900 Standorte, die sich in Deutschland und im angrenzenden europäischen Ausland befinden. Der Unternehmenssitz befindet sich in Homberg (Ohm) und verfügt über eine Lager- und Verwaltungsfläche von über 10.000 Quadratmeter. Vom Warenlager aus werden Sanitätshäuser, Orthopädie-Werkstätten, Reha-Werkstätten sowie Orthopädie-Schuhtechnik-Werkstätten im gesamten Bundesgebiet und im angrenzenden europäischen Ausland beliefert.Über ORTHEG eGDie ORTHEG eG wurde vor knapp 30 Jahren gegründet und hat Ihren Sitz in Laupheim. Knapp 300 Mitglieder an 550 Standorten werden über das dort ansässige Zentrallager täglich, kostenfrei beliefert. Ein Sortiment aus über 5.500 Produkten versetzt die Mitglieder in die Lage, auf einen kurzfristigen Versorgungsbedarf zu reagieren. Die Mitglieder der ORTHEG eG sind Spezialisten in den Bereichen Rehabilitationstechnik, Orthopädietechnik, Sanitätshausbedarf, Homecare und Medizintechnik und sind Garant für schnelle und professionelle Versorgungen. Sie sind bestens vertraut mit den regionalen Versorgungsstrukturen aus Kliniken, Ärzten, stationären Pflegeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten und können Patienten und Angehörige auch bei komplexen Versorgungssituationen bestmöglich unterstützen.Über ORTHEGROHDas ORTHEGROH-Partnerportal wurde in Zusammenarbeit zwischen der EGROH und der ORTHEG entwickelt. Mitgliedsbetriebe der EGROH eG und der ORTHEG eG können als Vertragspartner der EGROH-Service GmbH die Vorteile des Portals kostenfrei nutzen. Dazu gehört z. B. die digitale Ansicht aller Verträge der Vertragsgemeinschaft, das Nutzung einer komfortablen Preissuche, die Einsicht in die Präqualifizierungsurkunde, eine Übersicht über die aktuellen Vertragsteilnahmen sowie die Einsicht möglicher, weiterer Vertragsbeitritte. Über das ORTHEGROH-Partnerportal werden die Partnerbetriebe der Vertragsgemeinschaft wöchentlich mit Informationen rund um das Vertragswesen beliefert.Über gesund.degesund.de bringt als zentrale Gesundheitsplattform die Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat ein Zuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für Patienten und die lokalen Leistungserbringer bietet gesund.de Mehrwerte im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung des Gesundheitssystems und der Einführung des E-Rezepts. Die gesund.de App ist seit Mitte Juni in den App-Stores verfügbar. Im zweiten Halbjahr 2021 wird der E-Commerce-Marktplatz im Web folgen. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unter www.gesund.de und gesund-apotheke.de.