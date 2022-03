Neue PROPVEST App verfügbar

Hamburg (ots) -Ab sofort steht die neue PROPVEST App im Google Play Store und im Apple Store zum Download bereit. PROPVEST hat eine mobile App auf den Markt gebracht, mit der das Anlegen in Immobilien so einfach und digital wie nie zuvor ist. Das Log-in wurde vereinfacht und im Vergleich zur Web-App ist die Funktionalität der Mobile App wesentlich komfortabler. Immobilienanteile können über die PROPVEST App in nur drei Klicks erworben werden. Ebenso schnell kann der Immobilien-Sparplan abgeschlossen werden und potenzielle Anleger können sich über die App registrieren. Ein unkomplizierter Zugang zu planbaren und wertstabilen Immobilienanlagen, ist für jeden in Zeiten von hoher Börsen-Volatilität und Negativzinsen wichtig. Diesen Zugang bietet PROPVEST mit der neuen App. Im Vergleich zu geschlossenen oder offenen Immobilienfonds ist bei PROPVEST nicht nur die Rendite deutlich höher, sondern auch die Nutzbarkeit auf dem Smartphone viel besser."Mit dem Release der PROPVEST mobile App haben wir neue Standards bei der Immobilienanlage gesetzt. Unsere Kunden können jetzt mit drei Klicks Anteile an Immobilien in ganz Deutschland erwerben und ihre Portfolio-Performance jederzeit mobil aufrufen. Das sehr positive Feedback unserer Kunden, die wir bei der stetigen Weiterentwicklung der App involvieren, sowie die konstant steigenden Download-Zahlen zeigen uns, dass es richtig ist diesen wichtigen nächsten Schritt zu gehen.", sagt Bert-Jan van Essen, Chief Product and Technology Officer bei Exporo.Über Exporo:Das Hamburger Fintech-Unternehmen Exporo (https://exporo.de/) ist Deutschlands führende Plattform für digitale Immobilieninvestments. Hierzu bündelt Exporo Kapital vieler Privatinvestoren, welche einfach und direkt über die Exporo Plattform online in Immobilien investieren können. Die privaten Investoren können in ausgewählte Immobilienprojekte investieren und über das Produkt "Exporo Finanzierung" Immobilienprojekte von professionellen Projektentwicklern finanzieren und dafür attraktive Renditen erhalten.Darüber hinaus hat Exporo mit PROPVEST (https://www.propvest.de/) eine Plattform und Marke erschaffen, die vielen Anlegern ermöglicht, ganz einfach und schon mit kleinen Beträgen in Bestandsimmobilien zu investieren und flexibel Immobilienanteile zu handeln. Ähnlich wie Eigentümer profitieren Anleger hier von der Wertsteigerung und den Mieteinnahmen der Immobilien - nur vollständig automatisiert und breiter diversifiziert. Mittlerweile hält Exporo mehr als 280 Mio.Euro Assets under Management.Seit der Gründung im November 2014 konnten so über 900 Mio. Euro digital vermittelt werden und über 500 Mio. Euro an die Anleger zurückgezahlt werden.Pressekontakt:Tel.: +49 40 / 228 68 69 96E-Mail: pr@exporo.comOriginal-Content von: Exporo AG, übermittelt durch news aktuell