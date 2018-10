Neue Optionen für deutsche Frauen und Paare mit Kinderwunsch / European Sperm Bank und IRC Samenbank Hamburg schließen sich zusammen (FOTO)

Hamburg (ots) -Die European Sperm Bank (ESB) wird Nachfolgerin des Instituts fürReproduktionsmedizin und Cryokonservierung (IRC) in Hamburg. Mit derÜbernahme will die European Sperm Bank das Angebot des IRC erweiternund so Frauen und Paaren mit Kinderwunsch zukünftig ein noch größeresAngebot an deutschen Samenspendern bieten - in der bewährten hohenQualität der ESB.Der Gründer des IRC, Dr. med. Gerd Bispink, und seine Partnerhatten im letzten Jahr entschieden, sich aus der IRC SamenbankHamburg zurückzuziehen und fanden im Mai dieses Jahres mit derEuropean Sperm Bank einen geeigneten Käufer für die renommiertedeutsche Samenbank. "Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern haben wir unsden Markt genau angesehen und waren von der European Sperm Bank alsidealer Nachfolgerin für unser Institut auf Anhieb überzeugt", so Dr.med. Gerd Bispink. "Ausschlaggebend für unsere Entscheidung waren diegründlichen Testverfahren und hohen Qualitätsanforderungen, die dieEuropean Sperm Bank an potenzielle Samenspender stellt. Wir sindüberzeugt, dass wir mit der European Sperm Bank einen Partnergefunden haben, der perfekt zu uns passt."Mit dem Erwerb einer lokalen Samenbank in Deutschland ist dieEuropean Sperm Bank künftig in der Lage, deutschen Frauen und Paarenmit Kinderwunsch lokale Spender sowie lokale Beratung zu bieten. "DerEinstieg beim IRC ist für uns eine großartige Gelegenheit, unserGeschäft weiter auszubauen und künftig deutsche Frauen und Paare, dienach Samenspendern suchen, noch besser und nun auch mit deutschenSpendern bedienen zu können. Wir werden die Ansprüche an diedeutschen Samenspender anheben und an unsere ESB-Standards anpassen -wir sind sicher, dass unsere deutschen Kunden von diesemZusammenschluss profitieren werden", erklärt AnnemetteArndal-Lauritzen, CEO der European Sperm Bank.Der Zeitpunkt der Akquisition fällt mit einem Meilenstein in derdeutschen Gesetzgebung zur Samenspende zusammen. Seit Inkrafttretendes Samenspenderregistergesetzes im Juli 2018 zeigt sich, dass nunmehr und mehr deutsche Kliniken auch Behandlungen fürgleichgeschlechtliche Paare und Singlefrauen anbieten. Dazu AnnemetteArndal-Lauritzen: "Die European Sperm Bank versteht sich von jeherals Samenbank für alle Geschlechter und Familienkonstellationen. Mitden Entwicklungen in der deutschen Gesetzgebung und unserer lokalenPräsenz in Deutschland hoffen wir, künftig immer mehr Frauen undPaaren dabei helfen zu können, ihren Wunsch nach einem Kind zuerfüllen."Für Kunden in Deutschland bedeutet der Zusammenschluss von IRC undESB konkret, dass sie in Zukunft zwei Optionen haben: Sie können auseinem breiten Angebot an internationalen Spendern bei der EuropeanSperm Bank wählen und dabei von einem deutschsprachigen Serviceteambetreut werden oder aber sich direkt an das IRC in Hamburg und dasdeutsche Team vor Ort wenden.Über die European Sperm BankDie European Sperm Bank wurde 2004 im dänischen Kopenhagengegründet und bietet seither Frauen und Paaren mit Kinderwunschindividuelle Lösungen durch eine Vielzahl an Qualitäts-Samenspendern.Heute ist die European Sperm Bank eine der angesehensten Samenbankenauf dem internationalen Markt. Die Verfahren der European Sperm Bankentsprechen den Anforderungen der geltenden deutschen Gesetzgebung.https://www.europeanspermbank.com/de/Über das IRCDas Institut für Reproduktionsmedizin und Cryokonservierung (IRC)in Hamburg wurde 1992 von Dr. med. Gerd Bispink gegründet und ist mitseinen 26 Jahren Erfahrung heute führend auf dem Gebiet desEinfrierens von humanem Keimmaterial sowie der Lagerung und Abgabevon Spendersamen in Deutschland. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2018wurde die Position des medizinischen Leiters am IRC an Dr. med. TimCordes übergeben, der das IRC gemeinsam mit dem bewährten Team führenwird. https://samenbank.hamburgPressekontakt:Katja Derowredroses communications0162-4311376k.derow@redroses-pr.comOriginal-Content von: European Sperm Bank, übermittelt durch news aktuell