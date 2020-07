Neue Online-Schau für Camping-Fans: CamperWeeks 2020 / Wohnmobil, Campingbus, Wohnwagen: Neuheiten & Reisetrends 2020/21

Stuttgart (ots) - CamperWeeks heißt die Online-Neuheitenschau für Camping-Fans und alle, die es werden wollen. Präsentiert wird sie von der Stuttgarter DoldeMedien Verlag GmbH sowie renommierten Anbietern von Freizeitfahrzeugen, Camper-Zubehör und Camping-Touristik. Campingbus-Kauflustige, Reisemobil-Enthusiasten und Wohnwagenfreunde können sich bei der digitalen Ausstellung zwei Wochen lang über aktuelle Fahrzeugmodelle, Neuheiten und Reisetrends informieren. Die Camper-Wochen werden von den Special-Interest-Magazinen Reisemobil International, Camping, Cars & Caravans und CamperVans veranstaltet. Start ist am 06.09.2020, Schlusstag am 20.09.2020, Öffnungszeiten: rund um die Uhr."Wer sich mit Campingfahrzeugen auskennt und gezielt nach neuen Modellen oder Touren sucht, wird bei unseren CamperWeeks genauso fündig wie all jene, die mit dem Campen als komfortable, naturnahe und autarke Urlaubsform liebäugeln und Basis-Infos zu passenden Fahrzeugen, Ausrüstung und sicheren Zielen suchen", sagt Verlagsleiterin Christine Felsinger. "Das Freizeitthema Campen boomt seit Jahren, aber noch nie war das Interesse so groß wie 2020. Bequem, gratis und sicher von zuhause aus einen Überblick über die Camper-Trends für Paare, Familien und Singles zu bekommen, wird mit unseren CamperWeeks möglich." Das Fachwissen, fundierte Tests, Podcast-Interviews oder Traumziel-Reportagen steuern die Redaktionen des DoldeMedien Verlags bei und führen durch das Thema mobiles Reisen. Daneben stellen Hersteller, Händler, Campingplätze und Reiseregionen ihre Modellpremieren und CamperWeeks-Schnäppchen vor."Wir haben die CamperWeeks ins Leben gerufen, weil wir pünktlich zur Neuheiten-Saison 2020/2021 Bedarf für eine Ergänzung klassischer Medien und Messen rund um Camping und Caravaning sehen. Und zwar als Aktion on top zu unseren bestehenden Print- und Online-Produkten, die rund ums Jahr über Fahrzeugneuheiten und Reise-News berichten", sagt Produktleiterin Felsinger. "Natürlich kann eine Online-Schau kein Messe-Erlebnis vor Ort ersetzen. Dafür bieten wir den Vorteil, sich ohne jeden Aufwand umfassend zu informieren und unterhalten zu lassen."Die Veranstaltung ist für die Besucher kostenlos; lediglich eine Registrierung unter http://www.camperweeks.de ist für die Teilnahme erforderlich.Weitere Infos: http://www.camperweeks.dePressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHChristine FelsingerVerlagsleiterin / Leitung ProdukteNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49 (0) 711 55 349 0christine.felsinger@doldemedien.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117765/4646136OTS: DoldeMedien Verlag GmbHOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell