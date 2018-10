Neue Online-Plattform informiert über Sektorenkopplung

Berlin (ots) - www.forum-synergiewende.de präsentiert Sach- undDiskussionsstand zu Synergien von Strom, Wärme und Verkehr in derEnergiewendeFür die Energiewende ist mehr Strom aus Erneuerbaren Energiennotwendig, auch weil klimafreundliche Wärme und Mobilität zunehmendaus Ökostrom erzeugt werden müssen. Um die Synergien der dreiSektoren Strom, Wärme und Mobilität - die sogenannte Sektorenkopplung- zu verdeutlichen und zu fördern, stellen die Agentur fürErneuerbare Energien (AEE) und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auf derneuen Internetseite www.forum-synergiewende.de viele Informationenzum Sachstand und die Möglichkeit zur Vernetzung der Akteure derSektorenkopplung zur Verfügung."Wenn Deutschland seinen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel von Parisliefern will, ist die Sektorenkopplung unverzichtbar", sagt SaschaMüller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH. "In den SektorenWärme und Verkehr müssen wir künftig mehr Strom aus erneuerbarenEnergiequellen nutzen. Denn um diese Sektoren auch nur annäherndklimaneutral zu gestalten, ist das Potenzial etwa von Wärme ausSolarthermie oder Biokraftstoffen im Verkehr auch bei deutlichhöherer Effizienz nicht ausreichend."Während der Anteil Erneuerbarer Energien im deutschen Strommixstetig wächst und 2017 bereits ein gutes Drittel (36,2 Prozent)erreichte, stagniert er seit Jahren bei rund 13 Prozent imWärmebereich sowie gut 5 Prozent im Verkehr. Die neue Internetseitewww.forum-synergiewende.de wird den aktuellen Sach- undDiskussionsstand der Sektorenkopplung mit Wissens- undMeinungbeiträgen sowie Praxisbeispielen abbilden. "So wollen wirinsbesondere mittelständische und kommunale Unternehmen ermutigen,das Zukunftsthema Sektorenkopplung auch bei sich vor Ort anzupacken",so Müller-Kraenner."Die nötigen Technologien, um Strom zu Wärme oder zu Gasumzuwandeln bzw. in der Mobilität zu nutzen, sind schon heuteverfügbar", bekräftigt Nils Boenigk, kommissarischer Geschäftsführerder AEE. "Wir möchten innovative Akteure in Kommunen und Regionendazu anregen, diese mit erneuerbarem Strom aus Solar- und Windenergiezu kombinieren. Gerade Stadt- und Gemeindewerke sind mit den lokalenPotenzialen bestens vertraut und können daher besonders effektiveLösungen entwickeln."Die Website begleitet eine Veranstaltungsreihe von AEE und DUH,die den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Akteuren ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft ermöglicht. So sollen Netzwerkegeschaffen und notwendige Handlungsfelder identifiziert werden. "DieSektorenkopplung steht trotz allem noch vor vielen offenen Fragen",bemerkt Boenigk. "Diese betreffen insbesondere das Marktumfeld unddie regulatorischen Rahmenbedingungen. Hier werden wir auf Basis derErfahrungen der handelnden Akteure vor Ort gemeinsam mit ExpertenHandlungsempfehlungen an die Politik erarbeiten."Das Projekt "Forum Synergiewende" wird vom Bundesministerium fürUmwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der NationalenKlimaschutzinitiative (NKI) gefördert.Links: Onlineplattform "Forum Synergiewende":www.forum-synergiewende.dePressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deSven Kirrmann, Agentur für Erneuerbare Energien e.V.030 200535 59, s,kirrmann@unendlich-viel-energie.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell