Neue ORF/MDR-Komödie wagt sich aufs Eis (FOTO)

Leipzig (ots) -Seit Dienstag, 6. November, laufen die Dreharbeiten für "Curlingfor Eisenstadt" (Arbeitstitel) auf Hochtouren. Noch bis AnfangDezember wird im Burgenland und in Wien gedreht. Die Ausstrahlung imErsten ist 2019 geplant.In der ORF/MDR-Koproduktion um die Damen-Curling-Weltmeisterschaftin der burgenländischen Hauptstadt spielen neben Katharina Straßeru.a. Marlene Morreis, Maria Simon-Lade und Esther Schweins. DasDrehbuch haben Marc Schlegel und Peter Hengl geschrieben. Regie führtAndreas Schmied. Noch bis Anfang Dezember wird im Burgenland (u. a.Eisenstadt, Ilmitz und Frauenkirchen) und in Wien gedreht. "Curlingfor Eisenstadt" (Arbeitstitel) ist eine Produktion von GebhardtProductions im Auftrag von ORF und MDR, gefördert von derKulturförderung der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt. DieRedaktion beim ORF hat Dr. Klaus Lintschinger und beim MDR liegt siebei Franka Bauer.Mehr zum Inhalt:Vicki (Katharina Straßer) ist eine verwöhnte junge Frau, die immerschon gut mit dem Namen ihres Vaters (Wolfgang Böck), demeinflussreichen Weinbauern Kapfensteiner, vorangekommen ist. Doch alssie bei der Präsentation der Werbeagentur, für die sie arbeitet,übers Ziel hinausschießt, verliert sie nicht nur ihren Job, auch derVater dreht ihr den Geldhahn zu. So kommt es, dass Vicki alles daransetzt, um eine Damen-Curling-Mannschaft in Eisenstadt aufzustellen,die gegen die Kitzbüheler Staatsmeister gewinnen soll. Erst dannnämlich wird Eisenstadt Austragungsort der Damen-Curling-WM, diediesmal in Österreich stattfinden soll. Auf dem Weg dorthin muss sienicht nur lernen, dass man sich für echte Leistung im Leben ganzschön anstrengen muss, sondern auch, dass Freundschaft keineEinbahnstraße ist.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseORF-Pressestelle, Vanessa Klein, Tel.: (01) 87878-14123http://presse.ORF.atOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell