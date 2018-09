Neue OECD-Studie zeigt Stärken und Schwächen von Deutschlands Schulen

BERLIN (dpa-AFX) - Eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) Stärken und Schwächen von Deutschlands Schulen auf.



Die Studie beschäftigt sich unter anderem mit den Chancen von Schülern mit verschiedenen Abschlüssen, den Schulerfolgen von Kindern mit Migrationshintergrund und der Entwicklung der Bildungsausgaben in Deutschland. An der Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie nimmt unter anderem Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) teil./DP/nas