Neue Niederlassungen in Europa und ausgedehntes Kunden- und Partnernetzwerk: Censys baut weltweite Präsenz aus

Aann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) -Angesichts des wachsenden Interesses an der Sichtbarkeit von Internet-Assets präsentiert das Unternehmen seine führende Lösung für Angriffsflächenmanagement auf der DTX Manchester 2022Censys, der führende Anbieter von kontinuierlichem Angriffsflächenmanagement, hat heute die nächste Phase seiner Wachstumsstrategie bekannt gegeben. Das internationale Geschäft des Unternehmens expandiert auf die europäischen Märkte. Nach der im Januar angekündigten Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 35 Millionen USD konnte die starke Geschäfts- und Investitionsleistung von Censys das Team des Unternehmens um 50 % vergrößern und unterstützt damit sein Ziel, Unternehmen bei der gesamten Verwaltung ihrer mit dem Internet verbundenen Vermögenswerte und Risiken zu unterstützen.„Die Gründung unserer Niederlassung in Europa ist ein entscheidender nächster Schritt und bietet Zugang zu einem wichtigen strategischen Markt. Gleichzeitig bauen wir die Führungsrolle von Censys im Bereich Cybersicherheit weiter aus", so Brad Brooks, CEO von Censys. „Unser Team hat bereits 2022 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und wir freuen uns darauf, unsere innovative Angriffsflächen-Management-Plattform in einer neuen Kundenregion in Europa anzubieten."Die Expansion in Europa zusammen mit seiner ersten auf Europa ausgerichteten strategischen Partnerschaft mit EveryCloud, einer in Großbritannien ansässigen E-Mail-Sicherheitsplattform basierend auf Hornetsecurity, ermöglicht sowohl bei den Einstellungen als auch beim Betrieb einen verstärkt regionalen Fokus, um die Produktzugänglichkeit und Geschäftsreichweite von Censys zu erweitern. Die Investition fördert die Fähigkeit von Censys, Kunden auf der ganzen Welt zu betreuen und zu schützen und beendet gleichzeitig das Rätselraten beim Verständnis und Schutz des digitalen Fußabdrucks eines Unternehmens. Censys stattet Unternehmen mit den Tools und Erkenntnissen aus, um ihre Angriffsfläche effektiv zu verwalten, ohne dabei die Arbeitsgeschwindigkeit des Betriebs zu beeinträchtigen.Seit 2009 ist es das Ziel von EveryCloud, IT-Abteilungen und ihren gesamten Unternehmen einen Mehrwert zu bieten. Die Partnerschaft von Censys wird die EveryCloud-Suite dank erstklassiger Cloud-Sicherheitslösungen weiter verbessern und seinen Kunden den Zugriff auf das Daten- und Produktportfolio von Censys ermöglichen.„Die Akzeptanz der Cloud wächst rasant und eine Lösung zu haben, die einen Überblick über die verwalteten und nicht verwalteten Cloud-Assets Ihres Unternehmens bietet, ist unglaublich wichtig", so Paul Richards, Leiter von EveryCloud. „Die Attack-Surface-Management-Lösung bietet den IT-Abteilungen das notwendige Vertrauen, um sicherzustellen, dass sie potenzielle Sicherheitsrisiken im gesamten digitalen Fußabdruck ihres Unternehmens im Auge behalten können."Das schnelle Wachstum von Censys hat zur Expansion des Unternehmens nach Europa und in die EMEA-Region geführt. James DeBragga wurde Geschäftsführer und Marketingleiter von Censys International und leitet das neue Büro mit Hauptsitz in Dublin, Irland. DeBragga verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und wird die europäische Präsenz von Censys und die weitere internationale Expansion durch lokale Investitionen und Einstellungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg und Partnerkanalmanagement beaufsichtigen.Weitere Informationen zur europäischen Expansion von Censys finden Sie auf unserem Stand auf der DTX Manchester (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517122-1&h=1447959175&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517122-1%26h%3D1637270594%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdtxevents.io%252Fmanchester%252Fen%252Fpage%252Fexhibitors%26a%3DDTX%2BManchester&a=DTX%C2%A0Manchester) vom 27. bis 28. April 2022.Informationen zu CensysCensys, Inc.™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3517122-1&h=4220923454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3517122-1%26h%3D3004807905%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcensys.io%252F%26a%3DCensys%252C%2BInc.%25E2%2584%25A2&a=Censys%2C+Inc.%E2%84%A2) ist der führende Anbieter von kontinuierlichem Angriffsflächenmanagement. Censys wurde 2013 in Ann Arbor, Michigan, gegründet und bietet Unternehmen die weltweit umfassendste Echtzeitansicht globaler Netzwerke und Geräte. Kunden wie FireEye, Google, die NATO, die Schweizer Armee, das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten und über 10 % der Fortune 500-Unternehmen verlassen sich auf die internetweite Plattform für kontinuierliche Sichtbarkeit, um Cyber-Sicherheitsbedrohungen rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern. Bei Censys können Sie ganz Sie selbst sein. Uns gefällt das. Vielfalt ist die Grundlage unserer Arbeit, und wir engagieren uns für Inklusion. Herkunft, Geschlecht, Alter und Identität spielen keine Rolle. Weitere Informationen finden Sie auf censys.io und folgen Sie Censys auf Twitter.