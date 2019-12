Neue NRW-Lotterie MillionenKracher ist ausverkauft / Ziehung von vier Millionären erfolgt am 29. Dezember (FOTO)

Münster (ots) - Der MillionenKracher ist seit heute Nachmittag (23. Dezember)vergriffen. Bereits im ersten Jahr, in dem die neue Lotterie angeboten wird, istdas Loskontingent vorzeitig komplett verkauft worden.Gleich viermal werden eine Million Euro als Spitzengewinne gezogen. Diesentspricht einer Chance auf einen Millionengewinn von 1:250.000. DerMillionenKracher bietet somit die höchste Gewinnchance auf eine Million Euro,die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Beste Aussichten dafür, dass das neue Jahrmit einem ganz persönlichen Feuerwerk beginnen könnte. Die Millionärs-Bilanz2019 von WestLotto wird somit zum Ende des Jahres noch mal um zusätzliche vierGlückspilze steigen.Weitere GewinnchancenNeben den vier Millionengewinnen bietet der MilionenKracher weitereGewinnchancen:50 x 10.000 Euro400 x 1.000 Euro 50.000 x 10 EuroVeröffentlichung der GewinnzahlenDie Bekanntgabe der Gewinnzahlen erfolgt am 2. Januar 2020 (Donnerstag) perPresseinformation und auf www.westlotto.de. Auch die Kundenzeitschrift GLÜCK,die wöchentlich in den WestLotto-Annahmestellen kostenlos ausliegt, wird in derAusgabe 1/2020 (erscheint am Donnerstag, 2. Januar) die Gewinnzahlenveröffentlichen. Spielteilnehmer können ihre Spielquittung ab 2. Januar mittagsin den WestLotto-Annahmestellen überprüfen lassen. Ab diesem Zeitpunkt ist dannauch die Gewinnauszahlung möglich.Losnummern-LotterieDer MillionenKracher funktioniert nach dem Spielprinzip einerLosnummern-Lotterie. Hier muss der Tippende keine Kreuze auf einen Spielscheinsetzen. Die Spielquittung für den Kunden wird per Zufallsgenerator direkt amVerkaufsterminal in der WestLotto-Annahmestelle generiert. Dabei besteht dieLosnummer aus sechs Ziffern. Jede Losnummer wird nur einmal verkauft. Somiterhält der Spielteilnehmer seine ganz persönliche, individuelle Glückszahl. DerPreis pro Los liegt bei 10 Euro. Das Loskontingent ist auf 1 Million Stückbegrenzt.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62773/4477281OTS: WestLottoOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell