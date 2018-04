Neue NEON.de-Reihe ohne Scheu und Scham: Was ist das eigentlich, richtig guter Sex? / Multimediale Erzählformate widmen sich der weiblichen Sexualität und eröffnen Dialog mit den Usern (FOTO)

Hamburg (ots) -NEON.de, das Onlineportal für Millennials, startet heute eine neuewöchentliche Video- und Podcast-Reihe: #sexbewusst. In 20 Videos undzehn interaktiven Podcast-Folgen spricht die Redaktion offen überLust, Fantasien, Tabus und den weiblichen Körper. Die Reihe willAntworten liefern auf Fragen, die sich viele nicht zu stellen trauen:Ist der vaginale Orgasmus besser als der klitorale? Welche Rollespielt der Muttermund als erogene Zone? Und kann man allein durchGedanken zum Orgasmus kommen? Im Rahmen von #sexbewusst geht dieNEON.de-Redaktion in den Dialog mit ihren Usern und lädt diese dazuein, unter #sexbewusst und sexbewusst@neon.de ihre Gedanken undErfahrungen zu teilen.www.neon.de/sexbewusstPressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NEONTelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.neon.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NEON, übermittelt durch news aktuell