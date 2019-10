Erfurt (ots) -Nach drei Staffeln der Sketch-Comedy "Leider lustig" (ZDF) widmet sich MartiFischer bei KiKA nun kreativ der Musik. Gemeinsam mit Allround-Talent BürgerLars Dietrich präsentiert er ab 2. November 2019 immer samstags um 17:15 Uhr dieneue Musik-Comedy-Show "Leider laut" (ZDF). Zu Gast sind Rezo, LEA, Sasha, LukasRieger, Alexander Klaws, Leslie Clio, Stefanie Heinzmann, Phil Laude und dieBand "Deine Freunde".In jeder Folge haben Marti Fischer und Bürger Lars Dietrich einen prominentenMusiker im Tonstudio zu Gast. Mit ihm machen die beiden Spaßvögel geräuschvolle,verrückte Spiele rund um aktuelle Hits, Trends, Tanzstile oder Musiklegenden.Sie sprechen über Musikgeschmäcker und Lieblingssongs, improvisieren gemeinsamund sind dabei vor allem eins - leider laut.Höhepunkt jeder Folge ist die gemeinsame Musiksession. Von der Unplugged-Versionvon Sashas "Polaroid" über "Beats bauen" mit YouTuber Rezo oder StefanieHeinzmanns "Shadows" im Gospelchor-Arrangement. LEAs Hit "Leiser" wird zu einerRockversion "Lauter" und mit Deine Freunde versuchen sie sich zu fünftgleichzeitig an mehreren Instrumenten.Die beiden Gastgeber Marti und Lars sind ebenso in zahlreichen Sketchen zusehen. Marti Fischer wird als Dieter Bohlen, Mozart oder Freddy MercuryMusikunterricht geben, als Lady Gaga, Billie Eilish oder Lena Meyer-Landrut aufdem roten Teppich brillieren und als Sido oder Pietro Lombardi an einerMusik-Quizshow teilnehmen. Bürger Lars Dietrich gibt den verrückten TanzlehrerJochen Gonzalez und beweist auf unterhaltsame Art, dass man einfach alleAlltagsprobleme mit dem richtigen Tanzstil lösen kann. Ein Cast von Kinder- undJugenddarsteller*innen unterstützt Marti und Lars dabei.In einer Mini-Sketch-Reihe sind die Schauspielerinnen Lena Kupke und AlexandraSchiller als liebenswert verrückte aber untalentierte Girlband auf ihrem Weg zumRuhm zu sehen.KiKA zeigt "Leider laut" (ZDF) ab 2. November immer samstags um 17:15 Uhr sowiedarüber hinaus im KiKA-Player. Produziert wurde die Musik-Comedy-Show von WarnerBros. ITVP Deutschland. Die Redaktion beim ZDF verantwortet CorinnaMiagtchenkov.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de abrufbar. Registrierte Nutzer*innen finden im Bereich "PressePlus" eine Folge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell