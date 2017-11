Neue Möbel im Showroom der Schreinerei Matalia in Darmstadt

Darmstadt (ots) - Die Tage werden kürzer und das Bedürfnis nacheiner Atmosphäre zum Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden wächst.Dabei setzen immer mehr Verbraucher auf Möbel, die möglichst frei vonchemischen Schadstoffen sind. Hier setzen die Inhaber der MataliaMöbel und Objekte GbR auf die Qualität von Hölzern aus dem Odenwald.Durch eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Holzlieferanten kanneine optimale Qualität gewährleistet werden, die neben derNachhaltigkeit auch die besondere Qualität der Naturholzmöbel bietet.Im Jahr 2011 begannen die Schreiner die ersten Couchtische ausmassiven Baumstämmen zu fertigen. Damit war die Serie "Flicks"geboren. Durch die Fertigung aus massiven Baumscheiben, ist somitjeder Tisch ein Stück Wald und Natur in den eigenen vier Wänden.Durch die individuellen Besonderheiten der Hölzer in Form und Farbegewinnen moderne Wohnräume eine natürliche Anmutung an Gemütlichkeit.Kleine Risse und Äste in Verbindung mit einem extrafeinen Schliffsowie ökologische Öle machen jeden Baumstamm-Tisch aus der SerieFlick zu einem echten Unikat. In diesem Jahr ist die Nachfrage nachden Baumscheiben-Tischen derart gestiegen, dass nun auch in derAusstellung der Schreinerei in Darmstadt neue Couchtische ausBaumscheiben zum Verkauf bereit stehen.Die aktuell verfügbaren Modelle sind auf folgender Seite zufinden: https://www.matalia.de/baumscheiben.htmlNeben den Baumscheiben-Tischen werden auch außergewöhnlicheMassivholztische, Massivholzbetten, Schränke oder auch japanischeShoji-Möbel in der Schreinerei gefertigt. Als Ausbildungsbetrieb gibtdie Matalia Möbel und Objekte GbR das Wissen rund um die Fertigungvon Wohnmöbeln Jahr für Jahr an junge Menschen weiter.Weitere Informationen unter: https://www.matalia.dePressekontakt:Matalia Möbel & Objekte GbRWeb: https://www.matalia.deAnsprechpartner: Christoph ZimbehlTel. Werkstatt: 06166 / 92 04 89Tel. Auststellung: 06151 / 36 83 104Anschrift:Karlstraße 9664285 DarmstadtOriginal-Content von: Matalia Möbel & Objekte GbR, übermittelt durch news aktuell