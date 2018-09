Baden-Baden (ots) -"Kunscht!" bekommt eine neue Moderatorin: Nach der Sommerpausewird die Kulturjournalistin Ariane Binder durch die Sendung führen -zum ersten Mal am Donnerstag, 13. September, 22:45 Uhr im SWRFernsehen. Rund zwei Jahre lang hat Denis Scheck "Kunscht!"moderiert, am 12. Juli, 22:45 Uhr präsentierte er das wöchentlicheSWR Kulturmagazin zum letzten Mal.Ariane Binder: Stationen ihrer KarriereAriane Binder studierte Kulturwissenschaft und Literatur in Berlinund Wien. Ihre journalistische Karriere begann bei der Sendung"Stilbruch" des rbb (Rundfunk Berlin Brandenburg). Seit 2006 ist sieAutorin und Chefin vom Dienst in der Redaktion des renommierten 3satMagazins "Kulturzeit". Für die "Kulturzeit" entwickelte sie unteranderem Sonderformate aus Istanbul, zu den Präsidentschaftswahlen inMoskau oder vom G8-Gipfel in Heiligendamm. Im SWR Fernsehenpräsentierte sie bis diesen Sommer vier Jahre lang dasrheinland-pfälzische Kulturmagazin "Landesart". Sie moderiertaußerdem Festivals, Lesungen und Gesprächsrunden. Ab September 2018übernimmt sie das SWR Kulturmagazin "Kunscht!"."Kultur - die wichtigste Sache der Welt""Ich bin immer auf der Suche nach Menschen und Geschichten, dieunsere Sehnsucht anknipsen, nach Musik, Theater und Kunst, die vonunseren Träumen, unserem Schmerz und unserem Glück erzählen", sagtdie profilierte Kulturjournalistin. Kultur sieht sie als Feld, in demman intelligent unterhalten wird, aber zugleich als eine Welt, in derneue Ideen und Perspektiven für gesellschaftliches Miteinanderentwickelt und erprobt werden können. "Wo, wenn nicht hier, sollenwir unseren Möglichkeitssinn trainieren? Kultur - für mich darum ganzklar: die wichtigste Sache der Welt." Ariane Binder lebt mit ihrerFamilie in Mainz.Denis Scheck bleibt der Literatur im SWR verbundenZwei Jahre lang war Denis Scheck Gesicht und Stimme von"Kunscht!". Mit seinem profunden Wissen und seinem ganz eigenenModerationsstil prägte er die Sendung und machte "Kunscht!" zumMarkenzeichen der Kultur im SWR Fernsehen. Künftig möchte er sichstärker auf sein Kerngeschäft, die Literatur, konzentrieren. Dennneben allen anderen Facetten von Kunst und Kultur gilt seine größteLeidenschaft den Büchern. Denis Scheck ist der renommierteste undgefragteste Literaturkritiker und -vermittler in der deutschenMedienlandschaft. Mit seinen Literaturbesprechungen ist er vor allemim Fernsehen, Hörfunk und Internet präsent. Und so wird erselbstverständlich auch künftig das SWR Literaturmagazin "lesenswert"und die ARD-Sendung "druckfrisch" moderieren."Kunscht! Kultur im Südwesten""Kunscht!" ist das wöchentliche Kulturmagazin des SWR Fernsehens:Jeden Donnerstag um 22:45 Uhr werden in der 30-minütigen Sendungaktuelle Themen aus dem vielfältigen Kulturgeschehen im Südwestengezeigt - von der Opernpremiere bis zum Rockfestival, von Musical bisComedy, von der Ausstellungseröffnung bis zum Trickfilmfestival.Mögliches InterviewAriane Binder ist gerne zu Interviews bereit. Anfragen bitte anGrit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deSendung: "Kunscht!", donnerstags, 22:45 Uhr, SWR Fernsehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/swrkulturmagazinkunschtneumitarianebinderFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell