Neue Modelle, neue Energie | GAC auf der Auto Guangzhou 2021

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 19. November 2021 begann die 19. Auto Guangzhou. Die GAC-Gruppe und ihre angeschlossenen Marken GAC MOTOR und GAC Aion waren auf der Veranstaltung stark vertreten, stellten viele Modelle aus und gaben Auskunft über ihre Zukunftspläne.GLASS | Der grüne Entwicklungsplan von GACEin Teil der GAC-Zukunftsvision ist der grüne Entwicklungsplan GLASS.Die GAC Group hat sich verpflichtet, ihren gesamten Produktlebenszyklus bis 2050 (wenn möglich bis 2045) kohlenstoffneutral zu gestalten. Für die nähere Zukunft ist geplant, die erste kohlenstofffreie Anlage von GAC Aion im Jahr 2023 fertig zu stellen. Bis 2030 hat sich die GAC Group das Ziel gesetzt, 50 % ihres Gesamtumsatzes mit Fahrzeugen mit neuer Energie zu erzielen.Auf der Messe stellte die GAC Group auch ihren "2? Energy Action"-Plan vor, ein Rahmenwerk, das sechs verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie die Batterien von GAC für Elektrofahrzeuge optimiert werden können, um eine maximale Energieleistung und Energieflexibilität zu erreichen: Batterien können gekauft und gemietet, geladen und getauscht, langsam oder schnell geladen, mit großer oder kleiner Kapazität, mit großer oder kleiner Reichweite, vom Netz zum Fahrzeug oder vom Fahrzeug zum Netz geladen sowie recycelt oder weitergegeben werden.Zusammen mit der von GAC selbst entwickelten superschnellen Ladetechnologie und der Technologie für den Energieaustausch sieht die Zukunft für die Pläne von GAC im Bereich der grünen Energie rosig aus.Auto Guangzhou ExklusivAuf der diesjährigen Auto Guangzhou wurden auch zwei neue Konzeptfahrzeuge der GAC Group vorgestellt: die elektrische Konzeptlimousine TIME und der elegante, futuristische EMKOO.Der TIME baut auf dem aerodynamischen Design des ENO.146 auf und bietet eine schlanke, luxuriöse und dynamische Form mit einem Windwiderstandskoeffizienten von nur 0,191.Das hochmoderne EMKOO-Konzeptfahrzeug hat eine niedrige Front- und eine hohe Heckpartie und repräsentiert eine raffiniertere Seite des Trends zur Elektrifizierung. Sein Design ist sehr zukunftsorientiert und wird das Design einer Reihe von kommenden Modellen der GAC Group bestimmen.Ein weiterer Beweis für die weltweit führenden Kapazitäten der GAC Group im Bereich der neuen Energien war die Vorstellung des Aion LX Plus auf der Auto Guangzhou 2021 - eines der weltweit ersten EV-SUVs mit einer NEFZ-Reichweite von über 1000 km.Mit dem Blick in die Zukunft strebt GAC danach, das Bisherige zu verändern und zu verbessern - durch neue Technologien, neue Energien und neue Fahrzeuge, um den Autofahrern der Welt ein besseres mobiles Leben zu ermöglichen.Video https://mma.prnewswire.com/media/1693457/My_Movie_6.mp4Pressekontakt:yuqi hupencil1418@hotmail.comOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell