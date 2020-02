Neue Medikamente gegen mehr als 145 Krankheiten in Entwicklung

Berlin (ots) - Von Abstoßungsreaktionen über Lungenkrebs bis Zöliakie:Forschende Pharma-Unternehmen arbeiten derzeit an 434 Arzneimittelprojektengegen mehr als 145 Krankheiten mit dem Ziel einer Zulassung bis Ende 2023. Daszeigt eine aktuelle Umfrage des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen(vfa) bei seinen Mitgliedern."Unsere Unternehmen haben die Zahl ihrer fortgeschrittenen Projekte seit 2017 umfast 30 Prozent gesteigert", sagt vfa-Präsident Han Steutel. "Das unterstreicht,wieviel sie zur weiteren Besserung der Gesundheitssituation beitragen können.Fast jedes der Projekte kann Patienten und Patientinnen mit einer schwerenErkrankung helfen."Die Projekte verteilen sich wie folgt:Krebserkrankungen: 206 ProjekteEntzündungskrankheiten: 73 ProjekteInfektionskrankheiten: 33 ProjekteNeurologische Erkrankungen: 27 ProjekteStoffwechselkrankheiten: 20 ProjekteHerz-Kreislauf-Krankheiten: 19 Projekteandere Erkrankungen: 56 Projekte68 der Entwicklungsprojekte (16 %) betreffen ausdrücklich Medikamente gegenseltene Krankheiten, sogenannte Orphan Drugs. "Damit entsprechen die Unternehmendem gesellschaftlichen Anliegen, dass es nicht von der Häufigkeit der Erkrankungabhängen soll, ob Patienten medizinische Hilfe bekommen oder nicht", so Steutel.KrebserkrankungenBesonders viele Medikamente entwickeln die vfa-Unternehmen gegen Lungenkarzinom(Typ NSCLC), Brust- und Prostatakrebs und 41 weitere Krebsarten. Bei den meistenwerden Medikamente eingesetzt, die nur auf wenige Krebsarten zugeschnitten sind.Ein paar Medikamente könnten jedoch gleich gegen zehn oder mehr verschiedeneKrebsarten einsetzbar sein - was derzeit überprüft wird. Sie gehören zu denImmunonkologika, die Tumorzellen bekämpfen, indem sie das Immunsystem desPatienten gegen sie aktivieren.EntzündungskrankheitenBesonders viele, nämlich neun Medikamente sind auch gegen die atopischeDermatitis in Entwicklung. Bei dieser auch Neurodermitis genannten Krankheitentzünden sich Hautpartien, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Anders alsbei Psoriasis kam gegen diese Krankheit in den letzten Jahren nur ein einzigesneues Medikament heraus. Die neuen Mittel basieren wie dieses auf wachsendenKenntnissen über das menschliche Immunsystem.Neue Medikamente entwickeln die Unternehmen auch gegen weitereEntzündungskrankheiten - etwa gegen Asthma oder die Darmerkrankungen MorbusCrohn und Colitis Ulcerosa.InfektionskrankheitenGleich in zehn Projekten geht es um neue Medikamente gegen HIV-Infektionen -nicht zuletzt, um Patienten zu helfen, deren schon länger zugelassene Therapiedurch Resistenzbildung der Viren die Wirksamkeit verliert. Auch mehrere neueAntibiotika gegen Problemkeime befinden sich in der Erprobung.Neue Impfstoffe sollen künftig vor Darminfektionen durch Noroviren oderClostridium-difficile-Bakterien schützen. Kommende Impfstoffe sollen auch nochmehr unterschiedliche Typen von Pneumokokken abwehren, die Lungenentzündunghervorrufen können.Alzheimer-DemenzKein medizinisches Gebiet hat in den letzten Jahren mehr erfolgloseArzneimittelprojekte gesehen als die Alzheimerforschung. Trotzdem sind 13 - unddamit mehr als ein Viertel - der Mitgliedsunternehmen des vfa ungebrochen dabei,wirksame Therapien gegen diese zunehmende Erkrankung zu entwickeln. Acht ihrerneuen Medikamente werden derzeit in großen klinischen Studien mit Patientengetestet. Was sich mit ihnen erreichen lässt, wird aber erst nachStudienabschluss erkennbar sein.GentherapienZunehmend entwickeln vfa-Unternehmen auch Gentherapeutika, seit 2012 erstmalseine solche neuartige Therapie zugelassen wurde. Bis 2023 könnten 15 Projekte zuneuen oder weiteren Zulassungen führen. Gentherapeutika rüsten bestimmte Zellendes Patienten mit einem Gen aus, das sie in den Stand versetzt, einen fehlendenStoff zu bilden oder Tumorzellen wirksamer zu attackieren. "Damit eignen sichGentherapien vor allem gegen bestimmte Krebs- und Erbkrankheiten", so Steutel."Außergewöhnlich ist, dass eine einzige Behandlung zu einem lang anhaltendenTherapieerfolg führen kann - und dies bei Krankheiten, die bisher meist einelebenslange Dauermedikation erforderten. Hier zahlt sich der lange Atem derWissenschaftler in Forschungseinrichtungen und Industrie aus, die seit den1980er Jahren daran gearbeitet haben, Gentherapien zu ermöglichen."Fast alle Gentherapien, die vfa-Unternehmen in den nächsten Jahren herausbringenkönnten, dienen der Behandlung seltener Krankheiten wie der juvenilenMakuladegeneration (einer erblichen Augenkrankheit) oder der Hämophilie B.Erfolg, auch wenn einzelne Projekte scheiternAus Erfahrung ist bekannt, dass nie alle Projekte für neue Medikamente mit einerZulassung abgeschlossen werden. Einige werden vorzeitig beendet werden müssen,etwa weil sich die Wirksamkeit eines Medikaments als nicht ausreichend erweist.Dennoch kann man große Fortschritte in unterschiedlichsten Feldern erwarten.Denn gegen die meisten Krankheiten sind gleich mehrere neue Behandlungen inErprobung, und wenn die eine nicht überzeugt, gelingt das dann einer anderen.Veröffentlichung der ErgebnisseDie Ergebnisse der Umfrage mit wichtigen Trends und einer Liste allerfortgeschrittenen Projekte der forschenden Pharma-Unternehmen des vfa findensich unter www.vfa.de/perspektive-2023 sowie in der Broschüre "Perspektive2023". Diese kann kostenfrei unter www.vfa.de/publikationen bestellt oderheruntergeladen werden.Der vfa ist der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland. Ervertritt die Interessen von 45 weltweit führenden Herstellern und ihren über 100Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- undWirtschaftspolitik. Die Mitglieder des vfa repräsentieren rund zwei Drittel desgesamten deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland ca.80.000 Mitarbeiter. Mehr als 18.000 davon arbeiten in Forschung und Entwicklung.