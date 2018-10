Berlin (ots) - Mazda stellt sich im Bereich derKraftfahrzeugversicherung neu auf. Ab heute startet die neue MazdaVersicherung in Kooperation mit der Verti Versicherung AG. Die neueMazda Versicherung bietet Händlern und ihren Kunden ein exklusivesVersicherungsangebot für Privat- und Gewerbekunden im Neu- undGebrauchtwagenbereich."Der Fokus von Verti liegt auf Wachstum in Deutschland. Mit Mazdahaben wir einen leistungsstarken Partner mit positiver Strahlkraftauf die Marke Verti an unserer Seite. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit", sagt Uwe Hartmann, verantwortlicher Direktor für dasGeschäftskundensegment bei der Verti Versicherung AG."Bei der Auswahl des Partners war uns eine einfache Handhabung aufHändler- und Kundenseite besonders wichtig. Schon heute könnenHändler im Mazda Dealer Management System anhand wenigerTarifmerkmale für ihre Kunden individuelle und faire Angebotekalkulieren", sagt Stefan Kampa, Senior Manager Retail, Fleet undMobility bei Mazda Deutschland.Die neue Mazda Versicherung in Kooperation mit Verti zeichnet sichvor allem durch folgende Vorteile gegenüber dem Wettbewerb aus: 24Monate Neupreisentschädigung bei Totalschaden oder Diebstahl, eineFahrerschutzversicherung, den Rabattschutz "Nix-Passiert-Tarif" undfür die vorteilhafte Einstufung von Zweitfahrzeugen im Haushalt dengleichnamigen Sondertarif.Die Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 versichertenFahrzeugen die zweitgrößte Kfz-Direktversicherung in Deutschland.Verti ist eine Tochtergesellschaft des globalen VersicherungskonzernsMAPFRE, welcher zu den größten Versicherungskonzernen in Europazählt.Pressekontakt:Verti Versicherung AGMelanie SchyjaTeamleitung Corporate Communications/ PressesprecherinTel.: +49 3328-449-353E-Mail: presse@verti.deMazda Motors Deutschland GmbHAnnika HeislerSupervisor Produkt- und UnternehmenskommunikationTel: +49 2173-943-303E-Mail: aheisler@mazda.deOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell