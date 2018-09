Neue Maßstäbe im Bereich Digitalisierung und Verhütung: Erstmals stellt ein deutscher Hersteller eine Zyklus-App mit Bluetooth-Basalthermometer vor, die zur Verhütung zugelassen ist

Wertheim (ots) -Die Verhütung und die Zykluskontrolle revolutionieren? Das ist dieMission des mittelständischen Unternehmens UEBE Medical mit der Markecyclotest® (www.cyclotest.de). "Wir möchten Maßstäbe setzen imBereich Verhütung und Frauengesundheit. Gleichzeitig fühlen wir unsverpflichtet, die Digitalisierung auch in diesem Bereichvoranzubringen. cyclotest® mySense soll die Lösung für beides sein.",so die Geschäftsführung der UEBE Medical GmbH.Damit liefert UEBE Medical eine Antwort auf den Aufruf von AngelaMerkel, die eine Stärkung der industriellen Kompetenzen inDeutschland im Bereich der Digitalisierung fordert. Das Neue ancyclotest® mySense ist, dass erstmalig ein Unternehmen ausDeutschland eine Zyklus-App inkl. Basalthermometer entwickelt hat,die die Temperaturwerte der Frau direkt per Bluetooth empfängt unddie gleichzeitig zur Verhütung zugelassen ist.Das Unternehmen versetzt sich in die Rolle der Frau und fragtprovokativ: "Warum wir?" Warum scheint es heute noch immerselbstverständlich zu sein, dass Frauen Hormone zur Verhütungeinnehmen müssen? Mit ihrer Videokampagne #myBody #myRevolution#mySense zeigt UEBE Medical auf eine erfrischende und freche Art, wiedie Akzeptanz wäre, wenn Männern die Pille für den Mann zur Verfügungstünde. Fazit: Nicht hoch - weil die Einnahme mit Nebenwirkungenverbunden sein kann.Mit ihrer Kampagne macht UEBE Medical in den sozialen Netzwerkendeutlich, dass ein Neudenken notwendig ist, damit Frauen wieder aufdie Stimme des eigenen Körpers hören können. Felix Uebe betont: "Alldie natürlichen chemischen Reaktionen im Körper jedes Menschen sindverantwortlich für Glück, Freude, Lust, Verzweiflung, Wut - und vieleweitere Gefühlszustände, die man im Laufe der Zeit durchlebt. KeineFrau sollte diese unterdrücken."Warum cyclotest® mySense?cyclotest® mySense wurde speziell für Frauen entwickelt, diebequem und ohne viel Aufwand natürlich verhüten, ihren Zyklus trackenoder schnell schwanger werden möchten. cyclotest® mySense bieteteinen Weg, bei dem die Beobachtung des eigenen Zyklus Spaß macht -einfach und mühelos wie alles andere, was die tägliche Routine soerfordert. Quasi das Zähneputzen für die Verhütung oder denKinderwunsch. Schnell erledigt und mit wenig Drumherum. Auch wennFrau viel unterwegs ist, cyclotest® mySense ist unauffällig und immerdabei.Was beinhaltet cyclotest® mySense?Zu cyclotest® mySense gehören zwei Komponenten - die App und dasdigitale Basalthermometer, das die Temperaturwerte automatisch perBluetooth überträgt. Beide wurden gemäß EU-Gesetz als Medizinproduktmit einer erhöhten Risikoklasse zugelassen. cyclotest® mySensefunktioniert ohne Abo-Modell. Es entstehen keine Folgekosten bei derApp.Bluetooth-Basalthermometer:- Basalthermometer der neuesten Generation- Aufwachen und messen, fertig!- Automatische Datenübertragung der Temperaturwerte per Bluetoothan die Zyklus-App ohne Aufwand und Fehleranfälligkeit.Zyklus-App:- Zyklus-App, Verhütungs-App und Kinderwunsch-App in einem - dasindividuelle Ziel kann ausgewählt werden.- Erprobter Algorithmus, basierend auf der Temperaturmethode bzw.der symptothermalen Methode (NFP).- Auswertung verschiedener Eisprungsymptome (Basaltemperatur,Zervixschleim, LH bzw. Ovulationstest).- Dokumentarische Erfassung weiterer Eisprungsymptome wieMittelschmerz und Muttermundstatus.- Übersichtliches Tagesübersicht, detaillierte Zykluskurve mitExport-Funktion, Zykluskalender und umfassende Zyklushistorie.- Erfassung von Faktoren, die Einfluss auf Deine Temperatur habenkönnen, wie Alkohol, Schlafmangel, Stress, Krankheit oderMedikamente. Wenn Du eine Störung vermerkst, wird derTemperaturwert von der Auswertung ausgenommen.- Eingaben zu Arbeit, Gewicht, Ernährung, Hautunreinheiten,Heißhunger, körperlichen Symptomen, Nahrungsergänzung, Sport undStimmung, um mögliche Zusammenhänge mit dem Menstruationszykluszu erkennen.- Erinnerungsfunktionen inkl. Erinnerung und Kennzeichnung der sogenannten PMS-Phase (PMS = Prämenstruelles Syndrom, auch bekanntals "die Tage vor den Tagen").- Zusätzliche Funktionen im Kinderwunschmodus wie bspw. einGeburtsterminplanerWeitere Informationen:Zur Video-Kampagne inkl. spannender Hintergrundinformationen zumThema Verhütung und Emanzipation der Frau mit informativen Grafiken:www.cyclotest.de/cyclotest-mysense/myrevolutionZur Produktneuheit: www.cyclotest.de/cyclotest-mysenseZur App im Apple App-Store: https://itunes.apple.com/de/app/cyclotest-mysense-nfp-app/id1434306064Zur App im PlayStore:https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cyclotest.mysenseÜber die UEBE Medical GmbH und die Marke cyclotest®UEBE Medical hat sich seit mehr als 125 Jahren der Entwicklungneuer und innovativer Methoden im Bereich der Medizintechnik undTemperaturmessung verschrieben. Als Familienunternehmen undMedizingerätehersteller hat UEBE Medical im Jahr 1952 die Markecyclotest® ins Leben gerufen. Seitdem wurde die Temperaturmessungimmer weiter spezialisiert. UEBE Medical kann auf eine über65-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der natürlichen Verhütung undZykluskontrolle zurückblicken. Geschäftsführer Felix Uebe betont:"Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unsererMedizinprodukte und bieten beständig Innovationen undProduktneuheiten an. Wir möchten mit cyclotest® mySense dieDigitalisierung in Deutschland weiter nach vorn bringen."