Neue Masche bei Telefonabzocke: Täter hacken sich in Router

BONN (dpa-AFX) - Kriminelle dringen neuerdings in Internetrouter ein, um teure Telefon-Ferngespräche aufzubauen und hohe Gebühren zu kassieren.



Innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums hätten sie so mehr als 12 000 Verbindungen zu ausländischen Rufnummern hergestellt, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, am Dienstag in Bonn. Allein in zwei Fällen sei durch dieses Router-Hacking ein Schaden von mehr als 50 000 Euro entstanden. Die Netzagentur habe ein Verbot verhängt, für diese Gespräche Rechnungen zu schicken und Gebühren zu kassieren. In solchen Fällen dürften die Netzbetreiber kein Geld an ausländische Vertragpartner überweisen.

Bei der Netzagentur sind im vergangenen Jahr mehr als 190 000 Beschwerden und Anfragen zum Missbrauch von Rufnummern sowie zu unerlaubten Werbeanrufen eingegangen, etwa 65 000 mehr als 2016. Das sei ein neuer Höchststand, sagte Homann bei der Vorstellung des Jahresberichts der Netzagentur. Die Behörde hat in diesen Fällen Bußgelder in einer Gesamthöhe von 1,2 Millionen Euro verhängt und mehr als 700 Rufnummern abgeschaltet./hff/DP/fba