Neue Markenkampagne des ACV mit sympathischem Maskottchen und viel Selbstironie

Köln (ots) -Mit einem unverwechselbaren Maskottchen, neuem Claim und einemselbstironischen Videoclip als Herzstück präsentiert sich der ACVAutomobil-Club Verkehr im neuen Gewand. Die von der DüsseldorferKreativagentur BUTTER. entwickelte Markenkampagne soll dieBekanntheit des ACV steigern und das günstigePreis-Leistungs-Verhältnis des Automobilclubs bewerben.Der ACV geht diese Aufgabe mit einer wilden Mischung ausSelbstironie, Humor, plakativ-poppiger Bildsprache und dem Einsatzeines unverwechselbaren Maskottchens an: dem ACPfau. Der ACPfau kommtfotorealistisch daher, kann aber deutlich mehr als sein natürlichesVorbild, zum Beispiel eine Warnweste tragen und sprechen. Auch derneue Claim soll dabei mithelfen, die Merkfähigkeit des Kürzels ACVmit der Betonung auf dem V zu erhöhen. Demensprechend heißt es absofort: "ACV. Der Automobil-Club mit Pfau."Ein Schwerpunkt innerhalb der neuen Kampagne liegt aufOnline-Bewegtbild in verschiedenen Längen. In den Filmen wird derACPfau durch einen übermotivierten Marketingpraktikanten vorgestellt.Die Selbstironie ist spürbar und wird durch den Abbinder "Marketingist nicht unser Ding. Pannenhilfe schon." nochmals verstärkt.In allen anderen Werbemitteln präsentiert der ACPfau mit großerBegeisterung das Premium-Angebot und das günstigePreis-Leistungs-Verhältnis des ACV. Die Marketingleiterin des ACV,Helen Pichler, sagt zum Launch der Kampagne: "Durch unseren neuenMarkenauftritt wollen wir uns von allen anderen Automobilclubsunterscheiden. Statt austauschbare Szenen wie Abschleppsituationen zuzeigen, setzen wir mit dem ACPfau lieber auf eine humorvolle undlockere Ansprache und natürlich auch auf Merkfähigkeit."So will sich der Kölner Automobilclub dauerhaft vom Wettbewerbabsetzen und seine Marke etablieren. Für den Einsatz im Frühjahr unddem kommenden Herbst sind bereits weitere Filme in kurzen undlängeren Formaten abgedreht. Auch bei diesen werden der Praktikantund der Pfau eine entscheidende Rolle spielen und die Vorzüge des ACVbewerben.Die Kreation der Kampagne rund um den ACPfau stammt von derDüsseldorfer Kreativagentur BUTTER. und produziert wurde der Film vonFilm Deluxe unter der Regie von Tim Stoffel.Mehr über die Kampagne auf ACV.de: www.acv.deLandingpage der Kampagne: www.acv.de/pfauACV auf Facebook: www.facebook.com/acvACV auf YouTube: www.acv.de/youtubePressekontakt:Julia HeiligPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-2150668 KölnTel.: 02 21/91 26 91-85Fax: 02 21/91 26 91-27