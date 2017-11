Neue Marke, neues Händlernetz, neues Modell: DS 7 CROSSBACK ab sofort in Deutschland bestellbar (FOTO)

Köln (ots) -Nach seiner Weltpremiere in Genf präsentiert sich der DS 7CROSSBACK derzeit im Rahmen einer deutschlandweiten Roadshow inausgewählten DS Salons. Ab sofort ist das erste Modell der zweitenGeneration bei circa 30 Partnern von DS Automobiles bestellbar. DasHändlernetz wird mit großer Dynamik ausgebaut, sodass bis zumJahresende bereits circa 40 Standorte in Deutschland Gelegenheitbieten, die junge französische Premiummarke zu erleben. Der DS 7CROSSBACK überzeugt mit seinem charismatischen Design, viel Liebe zumDetail und zahlreichen innovativen Technologien. Damit positioniertsich das edle Modell als starke Alternative im SUV-Segment. Im Maidieses Jahres wählte bereits Emmanuel Macron den DS 7 CROSSBACK fürseine erste Fahrt als französischer Staatspräsident, was für großesInteresse in den Medien sorgte. Ab Februar 2018 ist der Start derAuslieferungen an die Kunden geplant.DS Automobiles ist in Deutschland auf Expansionskurs. Nachdem diePremiummarke im Jahr 2016 in die Statistiken des deutschenKraftfahrtbundesamtes aufgenommen wurde, startete der Aufbau eineseigenen bundesweiten Händlernetzes, das heute bereits circa 30Standorte umfasst. Mit der Bestellöffnung des DS 7 CROSSBACK leitetDS Automobiles einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft ein.Nach dem Start der Online-Vorreservierung für die limitierteSonderedition "La Première", folgt nun die Bestellöffnung für dieSerienversion. Die Preise beginnen bei 31.490 Euro inklusiveMehrwertsteuer. Zur Einführung gibt es zudem besondereLeasingangebote für Privat- und Gewerbekunden. Der Kunde kannzwischen fünf Ausstattungsniveaus wählen, um das Modell perfekt aufdie eigenen Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.Charismatisches und einzigartiges Design trifft auf wegweisendeTechnologienDer DS 7 CROSSBACK verkörpert einzigartiges französischesKnow-how. Er besticht durch eine markante Linienführung und einestattliche, vertikale Frontpartie. Für den Innenraum stehen demKunden fünf unterschiedliche DS Inspirationen ganz nach demindividuellen Geschmack zur Verfügung. Optional verfügt derPremium-SUV über zwei 12-Zoll-Bildschirme zur intuitiven Bedienungvieler Funktionen während der Fahrt. Zahlreiche weitere technischeInnovationen erhöhen die Sicherheit. Im Ausstattungsniveau "Business"ist beispielsweise ein Fahrassistenz-Paket enthalten. Die neuenFahrhilfen ebnen den Weg zum autonomen Fahren.Für den DS 7 CROSSBACK werden aktuell drei starkeVerbrennungsmotoren angeboten (Euro 6d-TEMP), die hohen Fahrspaßversprechen. Das Achtgang-Automatikgetriebe (EAT8) der neuestenGeneration ermöglicht einen besonders niedrigen Verbrauch undhöchsten Komfort beim Fahren. Im kommenden Jahr werden zwei weitereMotorisierungen eingeführt, bevor ab 2019 ein aufladbarerBenzin-Hybrid-Motor mit 220 kW (300 PS) und Allradantrieb zum Angebotgehören wird.Über DS AutomobilesDS Automobiles wurde am 1. Juni 2014 in Paris offiziell gegründetund lässt die Tradition des französischen Premium-Automobils wiederaufleben. DS Automobiles ist inspiriert vom Besten des französischenKnow-hows und lässt die von der DS aus dem Jahr 1955 geerbten WerteInnovation und Individualität fortbestehen.Die DS Modellreihe steht für individuelle Fahrzeuge und bestehtaktuell aus folgenden Modellen: DS 3 und DS 3 Cabrio, DS 4 und DS 4CROSSBACK, DS 5 sowie DS 5LS und DS 6 (ausschließlich in Chinavermarktet) und DS 7 CROSSBACK. Die Fahrzeuge zeichnen sich durcheinzigartiges Design, Raffinesse bis ins kleinste Detail sowie edleMaterialien aus und überzeugen auch mit innovativen Technologien. DerSUV DS 7 CROSSBACK, der auf dem Genfer Automobilsalon vorgestelltwurde, bildet den Auftakt zur zweiten Fahrzeuggeneration von DSAutomobiles.DS Automobiles wird in DS Stores oder in besonderen DS Schauräumendes CITROËN Netzes präsentiert. DS Automobiles hat zudem einenFlagship-Store, die DS WORLD PARIS. DS Automobiles bedeutet für dieKunden ein Markenerlebnis, das über die Produkte hinausgeht, wie ONLYYOU beweist - ein Programm exklusiver Serviceleistungen, das beimPariser Automobilsalon 2016 vorgestellt wurde. www.dsautomobiles.deVerbrauchswerteKraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für DS 7 CROSSBACKBlueHDi 130 Manuell mit 6-Gang-Schaltgetriebe mit 17-Zoll-Reifen: 4,0l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 104 gKraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für DS 7 CROSSBACKBlueHDi 130 Manuell mit 6-Gang-Schaltgetriebe mit18-/19--Zoll-Reifen: 4,1 l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 107 gKraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für DS 7 CROSSBACKBlueHDi 180 Automatik mit 8-Gang-Automatikgetriebe mit17-/18-/19-/20-Zoll-Reifen: 4,9 l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert:128 gKraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für DS 7 CROSSBACKPureTech 225 Automatik mit 8-Gang-Automatikgetriebe mit18-/19-/20-Zoll-Reifen: 5,9 l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 135Die Werte gelten vorbehaltlich der abschließenden Homologation beiMarkteinführung im Februar 2018.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, denoffiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenkostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zumDownload bereitsteht.Pressekontakt:DS AutomobilesDirektion KommunikationStephan LützenkirchenTelefon: 02203/ 2972-1410E-Mail: stephan.luetzenkirchen@mpsa.comDS AutomobilesDirektion KommunikationHajar KayaliTelefon: 02203/ 2972-1415E-Mail: hajar.kayali@mpsa.comOriginal-Content von: DS Automobiles, übermittelt durch news aktuell