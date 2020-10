Neue Marke für die Zukunft / Nagarro Allgeier ES agiert als Nagarro ES am Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Allgeier":

Kronberg (ots) - Ab dem 1. Oktober 2020 agiert die Nagarro Allgeier ES GmbH als Nagarro ES am Markt. Für die neue Unternehmensmarke haben sich die Verantwortlichen des Full-Service-IT-Dienstleisters mit SAP-Fokus entschieden, um bereits vollzogene und noch anstehende Veränderungen auf unternehmensrechtlicher Ebene deutlich nach außen sichtbar zu machen und sich klar zu positionieren.Hintergrund ist die Entscheidung der Allgeier SE, im Rahmen eines Spin-offs ihre Einheiten mit Technologieausrichtung abzuspalten und unter Nagarro zusammenzuführen. Die Umfirmierung zur Nagarro Allgeier ES GmbH erfolgte bereits im Juni 2020.In dem neuen Nagarro-Konstrukt nimmt Nagarro ES aufgrund der hohen Reputation im SAP-Umfeld im DACH-Raum und dem guten Zugang zu mittelständischen sowie großen Unternehmen mit internationaler Ausprägung die Rolle der globalen Business Unit SAP ein. "Mit der neuen Marke wollen wir nicht nur unsere Zukunftsfähigkeit ausdrücken. Wir wollen unseren Kunden und Partnern auch signalisieren, dass wir an unsere Vergangenheit anknüpfen und für Kontinuität stehen", sagt Michael Schmidt, einer von zwei Geschäftsführern von Nagarro ES.Jörg Dietmann, ebenfalls Geschäftsführer von Nagarro ES: "Unsere Kunden profitieren erheblich davon, dass wir unsere Kräfte unter dem Dach von Nagarro bündeln. Wir forcieren unsere internationale Ausrichtung weiter und stellen weltweit unserer Expertise bereit. Wir nutzen die Ressourcen von Nagarro, um unsere Delivery auszudifferenzieren und damit flexible Bestshore-Modelle anzubieten. Und wir haben Zugriff auf innovative Softwarelösungen und Softwareentwickler der Spitzenklasse, wodurch wir das SAP-Portfolio gezielt ergänzen."In den Kontext der Zusammenführung fällt auch die Akquisition der maihiro products GmbH, die am 21. September 2020 stattgefunden hat.Pressekontakt:Julia RettigNagarro ESMarketing & KommunikationWesterbachstr. 3261476 Kronberg im TaunusTel: +49 152 54845142Julia.Rettig@allgeier-es.comMichael Schwengerskleine republikAgentur für Public RelationsAduchtstr. 750668 KölnTel: +49 221 16874317Michael.Schwengers@kleine-republik.deOriginal-Content von: Nagarro ES, übermittelt durch news aktuell