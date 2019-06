Neue Marke nach Fusion: Johannesstift Diakonie gAG vereint Evangelisches Johannesstift und Paul Gerhardt Diakonie / Diakonischer Träger bietet breites Versorgungsnetz in Medizin, Pflege und Soziales (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Fotos zum Downloadhttp://ots.de/dK1fvp--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Nach ihrer Fusion firmieren die Sozial- und GesundheitsunternehmenEvangelisches Johannesstift und Paul Gerhardt Diakonie seit dem 11.Juni 2019 unter der neuen Dachmarke Johannesstift Diakonie. Mit 8.850Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (rund 7.000 davon in Berlin undBrandenburg), 570 Millionen Euro Jahresumsatz und Einrichtungen insechs Bundesländern ist die Johannesstift Diakonie damit einer derführenden Arbeitgeber der Region und der größte diakonische Träger imNordosten Deutschlands. In Berlin gehören unter anderem das MartinLuther Krankenhaus, das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau, dieNeuköllner Senioreneinrichtung Sunpark und das Mehrgenerationenhausdes Paul Gerhardt Stift Soziales in Wedding zum Unternehmen."In der neuen Marke verschmelzen zwei starkechristlich-diakonische Unternehmen mit Tradition und gemeinsamenWerten. Mit der Fusion haben wir eine medizinische und sozialeAngebotsstruktur im Nordosten Deutschlands geschaffen, die wirerweitern und stärken werden. Unsere Patienten, Bewohner und Kundenprofitieren von der engen Vernetzung der Einrichtungen undeinheitlichen Qualitätsstandards - Vorteile, die uns auch alsArbeitgeber attraktiv machen", sagt Andreas Mörsberger, Sprecher desVorstandes der Johannesstift Diakonie. Die Schwerpunkte der beidenfusionierten Unternehmen ergänzen sich: Das 1858 von Johann HinrichWichern gegründete Evangelische Johannesstift ist spezialisiert aufBeratung, Betreuung und Wohnangebote für Jugendliche, Kinder undFamilien, ältere Menschen, Menschen mit Einschränkungen und Geflohenesowie soziale Arbeit. Die 2009 aus dem Verein zur Errichtungevangelischer Krankenhäuser entstandene Paul Gerhardt Diakoniebietet insbesondere ambulante und stationäre Angebote in denBereichen Medizin und Pflege, Prävention, Rehabilitation sowiepalliative und hospizliche Versorgung.Der Name Johannesstift Diakonie bildet eine nominelle Brücke desEvangelischen Johannesstifts und der Paul Gerhardt Diakonie. Für denErfolg der Fusion eine wichtige Entscheidung: "Ein neuer Name istbesonders für Mitarbeitende die Grundlage, die gemeinsame Identitätanzunehmen, zu verinnerlichen und zu leben", so Andreas Mörsbergerweiter. Bereits am 27. November 2017 war der Paul Gerhardt Diakoniee. V. im Rahmen eines Rechtsformwechsels in eine gemeinnützigeAktiengesellschaft (gAG) umgewandelt worden. Alleinige Aktionärin istdie Stiftung Evangelisches Johannesstift SbR. DieTochtergesellschaften des Evangelischen Johannesstifts und der PaulGerhardt Diakonie arbeiten seit dem 1. Januar 2018 unter einem Dach.Die Johannesstift Diakonie wird, wie auch zuvor die Paul GerhardtDiakonie, als strategische Management-Holding geführt. Die Marken undRechtsformen der einzelnen Tochtergesellschaften bleibenunangetastet.Zum Markenrelaunch präsentiert sich das Unternehmen mit einemmodernen und klaren optischen Auftritt. Der Fischkorpus »Ichthys« alschristliches Kennzeichen und bisheriger Bestandteil der Bildmarke derehemaligen Paul Gerhardt Diakonie findet sich im neuen Logo wieder.Er symbolisiert den christlichen Grundgedanken, der gleichzeitig dengemeinsamen Nenner für alle Einrichtungen und Angebote bildet.Andreas Mörsberger: "Das Corporate Design sorgt für Wiedererkennungund gibt unseren Patienten, Bewohnern, Kunden und GästenOrientierung. Bei der Vielfalt an Angeboten und Einrichtungensignalisieren die einheitlichen äußerlichen Gestaltungselemente: Indieser Einrichtung können sie sich auf eine professionelle,vertrauensvolle und zugewandte Versorgung bei einem sozialengagierten Unternehmen verlassen - vier Werte, die unsere täglicheArbeit seit jeher prägen und für die wir auch in Zukunft stehen."ÜBER DIE JOHANNESSTIFT DIAKONIEDie Johannesstift Diakonie gAG ist das größte konfessionelleGesundheits- und Sozialunternehmen in der Region Berlin undNordostdeutschland. 8.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistenmoderne Medizin und zugewandte Betreuung im Einklang mit denchristlich-diakonischen Werten des Unternehmens. Der Träger betreibtEinrichtungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen mit einemvielfältigen Angebot in den Bereichen:- Krankenhäuser und ambulante Versorgungszentren- Altenhilfe und Hospize- Behindertenhilfe- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe- Arbeit, Beschäftigung und Soziales- Ausbildung in der Gesundheits-,Krankenpflege und Ergotherapie- Dienstleistungen für Gesundheits- und SozialeinrichtungenPressekontakt:PressesprecherinLilian RimkusTelefon 030 762891-30730Mobil 0160 90529162Lilian.Rimkus@jsd.deOriginal-Content von: Johannesstift Diakonie gAG, übermittelt durch news aktuell