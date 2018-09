Neue Marke: Aus fairvesta wird Verifort Capital (FOTO)

Tübingen (ots) -Deutschlands großen Immobilienfonds-Manager für Privatanleger mitneuem Namen // Markenstart auf der EXPO Real in München // Betonungvon Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit // NeuerInternetauftritt unter www.verifort-capital.de //Deutschlands großer Immobilienfonds-Manager für Privatanlegeragiert künftig unter neuem Namen: Aus derfairvesta-Unternehmensgruppe wird Verifort Capital. Mit mehr als18.000 privaten Kapitalanlegern gehört der Fonds- und Assetmanager inDeutschland im Bereich Immobilien zu einem der führenden Anbieter imSegment Alternativer Investmentfonds. Aktuell verwaltet VerifortCapital mit seinen zwölf Immobilienfonds rund 800 Mio. Euro Assetunder Management. Die Premiere des neuen Marken- undUnternehmensauftritts findet am 8. Oktober 2018 auf EXPO Real inMünchen statt. Dieses Datum markiert auch den offiziellen Start fürVerifort Capital. Zeitgleich geht der neue Internetauftritt unterwww.verifort-capital.de online."Unter dem Dach unserer neuen Marke Verifort Capital wollen wirdie Gruppe in Richtung eines modernen Fonds- und Assetmanagerweiterentwickeln." sagt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital. "Inden letzten Monaten haben wir dazu unser Führungsteam deutlichverstärkt, werden massiv in unsere IT-Infrastruktur investieren unddas Asset-Management weiter ausbauen. Die neue Marke ist nun dernächste wichtige Schritt."Verifort Capital will sich mit seinen Fonds und Anlageproduktenkünftig noch stärker als Investment-Plattform für Kleinanlegerpositionieren, damit diese am professionellen Immobilienmarktteilhaben können. "Wir verbinden dabei zwei Welten: Einerseits sindwir der hochprofessionelle Asset-Manager, der Standorte managt undPotenziale hebt. Gleichzeitig verstehen wir uns als der aktiveFondsmanager, der in ausgewählten Asset-Klassen entlang derjeweiligen fondsspezifischen Investmentstrategie investiert." Aktuellliegt der Fokus von Verifort Capital auf Gewerbeimmobilien. "Aber wirschauen uns auch Spezialimmobilien wie Hotels oder Seniorenheime an.Hinzu kommen Investitionen, die aufgrund spezifischer Konstellationengute Wachstumschancen versprechen - wie beispielsweise unterbewerteteGewerbeareale.", so Huber. Mit Blick auf das aktuelle Zinsumfeld unddie zu erwartenden Renditen sieht das Unternehmen derzeit allerdingskaum noch Chancen bei Wohnimmobilien.Die neue Marke Verifort Capital ist ein Kunstbegriff, entstandenaus dem lateinischen Wort für "wahr" und dem englischen für"Festung". Name und Gesamtauftritt sollen die Werte Verlässlichkeit,Transparenz und Werthaltigkeit vermitteln. Auf der EXPO REAL wirdVerifort Capital mit einem eigenen Messestand dabei sein (Stand:A2.300).Über Verifort CaptialDie Verifort Gruppe ist ein internationales Immobilien- undBeteiligungsunternehmen mit Hauptsitz in Tübingen. Der Fonds- undAssetmanager ist auf den Handel mit Gewerbeimmobilien spezialisiert.Verifort Capital steht mit seinem Investmentansatz fürVerlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit.Mit mehr als 18.000 privaten Kapitalanlegern gehört dasUnternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im SegmentAlternativer Investmentfonds (AIF). Aktuell verwaltet VerifortCapital mit seinen zwölf Immobilienfonds rund 800 Mio. Euro Assetunder Management. Das Immobilien-Portfolio umfasst rund 125 Objekte,hauptsächlich bestehend aus Büro- und Einzelhandels-Immobilien indeutschen Städten und Kleinstädten.Verifort Capital investiert über seine Fonds in Immobilien, dieaufgrund von Sondersituationen unterbewertet sind und deshalb überPotenzial verfügen. Verifort Capital erwirbt diese Gewerbeimmobilien,restrukturiert deren Werttreiber und bringt die Immobilien wiedererfolgreich zurück an den Markt. Gleichzeitig verfügt die VerifortCapital über ein umfangreiches institutionelles Know-how sowie einstrategisches Asset Management und damit die Erfahrung mit komplexenObjekten und anspruchsvollen Mietern ins Unternehmen.Pressekontakt:fairvesta UnternehmensgruppePetra Hamacher-WeißKonrad-Adenauer-Str. 1572072 TübingenTel: +49 (0)7071 3665-202presse@fairvesta.dewww.fairvesta.dewww.verifort-capital.deOriginal-Content von: Verifort Capital, übermittelt durch news aktuell