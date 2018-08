Neue MS-Aufklärungskampagne Optim:)smus von Merck fördert Wahrnehmung der Krankheit Multiple Sklerose (FOTO)

Darmstadt (ots) -Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) stellt Betroffene vor großeHerausforderungen. Viele haben Angst vor der Zukunft und dem weiterenVerlauf der Erkrankung. Sie wünschen sich mehr Informationen und mehrZeit, um sich mit Experten und anderen Betroffenen auszutauschen.Merck widmet sich deshalb diesem Thema in den kommenden Monatenbesonders intensiv: Das Unternehmen unterstützt mit der neuenKampagne Optim:)smus den Austausch zwischen MS-Patienten, Angehörigenund Experten.Seit Juli 2018 finden jeweils samstags MS-Infotage in siebendeutschen Städten statt. Betroffene und Angehörige haben hier dieMöglichkeit zu informativen Gesprächen über Multiple Sklerose, undExperten halten Vorträge zum Umgang mit der Erkrankung. Dabei geht esu. a. um die Behandlung der aktiven MS, und um Themen wieFamilienplanung, Therapieadhärenz und Dr. Google.Die Auftaktveranstaltung fand bereits am 7. Juli in Aachen statt.Das Programm der bevorstehenden MS-Infotage in Hamm (22.09.), München(13.10.), Gladenbach (18.10.), Karlsruhe (20.10.), Dresden (14.11.)und Bremen (28.11.) ist überhttps://timechange.etool.biz/ms-infotage-2018 erhältlich. Hier könnensich Patienten, Angehörige und Experten zudem kostenlos anmelden.Weitere Informationen zu den MS-Infotagen und zur Multiplen Sklerosegibt es auch unter www.leben-mit-ms.de.Über Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Ausgewählte Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, diegetroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Pressekontakt:Leitung Media Relations -62445Pressesprecher: -9591 / -7144 / -6328Fax +49 6151 72 3138media.relations@merckgroup.comFrankfurter Straße 25064293 DarmstadtHotline +49 6151 72-5000Original-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuell