Neue Lösung in der Rasterelektronenmikroskopie ermöglicht sofort verfügbare Farbbilder für schnellere Materialanalyse und hochpräzise Daten

ColorSEM Technologie von Thermo Fisher Scientific liefertWissenschaftlern umfassendere Informationen zur mikroskopischen Probeund steigert die Effizienz im LaborHillsboro, Oregon (ots/PRNewswire) - Wissenschaftler, Ingenieureund Forscher können ab sofort direkt am REM aussagekräftigeInformationen zur Elementverteilung in ihrer Materialprobe inEchtzeit betrachten und analysieren. Die Thermo Scientific ColorSEMTechnologie ist die erste kommerzielle Lösung, die integrierteElementanalyse mit einzigartiger Farbdarstellung beinhaltet. DasColorSEM erzeugt Live Farbbilder direkt in der übersichtlichen undeinfach zu bedienenden Grafischen Benutzeroberfläche (UI) des REM,ohne auf die herkömmliche EDX- oder eine andere Benutzeroberflächeumschalten zu müssen. Diese neue Technologie ermöglicht Anwendern einumfassendes Verständnis ihrer Probe zu erlangen, ist unkomplizierterfür ungeübte Anwender und kann die Effizienz im Vergleich zuaktuellen Techniken steigern."Wie die Umstellung von Schwarzweiß- auf Farbfernseher wird diesebahnbrechende Lösung dazu führen, dass Live-REM Aufnahmen inGrauwerten der Vergangenheit angehören", sagt Mike Shafer, Präsidentvon Materials and Structural Analysis bei Thermo Fisher Scientific."Die Live-Darstellung von Elementinformationen in Farbe bedeutet,dass unsere Kunden Eigenschaften ihres Materials erkennen können, dieIhnen bei der klassischen REM Bildgebung möglicherweise verborgengeblieben wären. Die damit gewonnen Erkenntnisse bieten Anwendernaller Erfahrungsniveaus intuitivere Informationen über ihre Probe,die es Ihnen ermöglicht, ihre Forschung voranzubringen."Die Thermo Scientific ColorSEM-Technologie löst zwei Probleme fürden Anwender:1. Sie integriert REM und EDX in einer Technik. Forscher verwendenhäufig REM Bildgebung in Kombination mit EDX-Analyse, um dieElementzusammensetzung einer Probe zu bestimmen. Dies kannzeitaufwändig sein und für ungeübte Nutzer kompliziert erscheinen.Die Integration von REM und EDX in einer Bildgebungstechnologiesteigert die Produktivität und macht den Wechsel von einerBenutzeroberfläche zur anderen überflüssig. Das schnellere undbenutzerfreundlichere Verfahren ermöglicht eine größere Anzahlvon Nutzern im Labor und einen höheren Probendurchsatz.2. Sie erlaubt den Anwendern die Live-Darstellung von unterschiedlichfarbig dargestellten Elementen. Wissenschaftler, Forscher undIngenieure, die REM verwenden, müssen oftmals Gemeinsamkeiten undUnterschiede ihrer Proben beurteilen. Bei der Bildgebung inGrauwerten fehlen oftmals die Informationen zur elementarenZusammensetzung. Diese Informationen werden mithilfe der ColorSEMTechnologie automatisch mit Farbe versehen, sodass AnwenderDefekte oder Eigenschaften in ihren Proben sofort erkennen undunterscheiden können.Die ColorSEM Technologie ist ab dem vierten Quartal 2019verfügbar. Thermo Fisher wird ColorSEM auf dem MicroscienceMicroscopy Congress (MMC) 2019 im Juli sowie auf der Microscopy &Microanalysis (M & M) 2019 im August vorstellen. Um mehr überColorSEM zu erfahren, besuchen Sie die Produktseite unterthermofisher.com/colorsem.