Köln (ots) - Ostern steht eigentlich ganz im Zeichen der Familie, doch dieses Jahr ist alles anders. Eine Möglichkeit, seinen Liebsten ein ganz besonderes Osterfest zu bescheren, gibt es aber trotzdem - mit der neuen RTL-Live-Show "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen". Am Ostersonntag, 12.4., um 19:05 Uhr bringen die Moderatoren Angela Finger-Erben und Wolfram Kons Familien und Freunde virtuell zusammen und sorgen für viele emotionale Momente.Bereits vorab können die Zuschauer Videobotschaften einsenden, die in der Show gezeigt werden, und damit ihren Liebsten, die sie dieses Jahr an den Feiertagen nicht persönlich besuchen können, einen ganz besonderen Gruß übermitteln. Alle Infos hierzu sind bei RTL.de zu finden: http://on.rtl.de/4/teil-der-rtl-ostershow-werden.Außerdem sprechen die Moderatoren in der Sendung mit Prominenten über Familie und Ostern in der aktuellen Ausnahmesituation. Und auch die Menschen, die während der Krise die Stellung halten und über Ostern arbeiten, werden nicht vergessen: RTL-Reporter Ralf Herrmann ist im Einsatz und hält für die Helden dieser Tage eine süße Überraschung bereit.Wie viele andere Menschen auch, hatte sich Moderatorin Angela Finger-Erben das diesjährige Osterfest anders vorgestellt: "Eigentlich wäre ich an Ostern endlich mal wieder bei meiner Familie in Franken. Das klappt nun ja leider nicht. Also improvisieren wir und suchen mit Oma und Opa per Videochat die Ostereier im Garten. Und ich freue mich, dass ich obendrein auch noch mit den RTL Zuschauern und Wolfram in einer Sendung feiern kann. Das wird toll, lustig und sehr emotional, versprochen!"Auch Wolfram Kons kann der Situation viel Positives abgewinnen: "Das wird ein ganz besonderes Osterfest, auch für mich und meine Familie. Erst schauen wir morgens mit unseren beiden Jungs, was der Osterhase versteckt hat. Und abends legen wir Deutschland dann ein ganz besonderes buntes Osterei ins Fernsehnest. Ich freue mich sehr auf die vielen kreativen Hasen im ganzen Land und eine knallbunte Ostersendung.""Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen" beschert ein harmonisches Osterfest und zeigt, wie wichtig Gesten der Nächstenliebe nicht nur in Zeiten wie diesen sind. Produziert wird die Live-Show von infoNetwork.