Neckarsulm (ots) - "Wie zufrieden warst du mit deinem Einkauf beiLidl?" Mit dieser und weiteren Fragen bittet Lidl Deutschland seineKunden, ab 1. September unter www.lidl.de/meinung dasEinkaufserlebnis in ihrer Lidl-Filiale zu beurteilen. EinOnline-Bewertungstool ermöglicht den Kunden, ihren letzten Besuch injeder der rund 3.200 Filialen in Deutschland einfach, schnell undgezielt zu bewerten. Die Online-Kundenbefragung ist Teil einerumfassenden Serviceoffensive bei Lidl Deutschland. Ziel ist es, dieKundenfreundlichkeit weiter zu steigern."Die Kundenzufriedenheit steht für uns an oberster Stelle. Daherist es uns besonders wichtig, die direkte Meinung möglichst vielerKunden einzuholen", erklärt Tomasz Kuzma, Geschäftsleiter Vertriebbei Lidl Deutschland. "Durch die Online-Kundenbewertung erfahren wirunmittelbar, was die Kunden sich wünschen, identifizierenOptimierungspotenziale und können unsere Prozesse zielgerichtetüberarbeiten."Ziel: Kundenfreundlichster HändlerLidl hat sich zum eigenen Ziel gesetzt, kundenfreundlichsterHändler zu werden und beispielsweise die Kundenbindung weiter zuerhöhen. Dazu wurde eine umfassende Strategie entwickelt, die Kundenund Mitarbeiter gleichermaßen einbezieht. Durch die externe Sicht desKundenfeedbacks können Stärken und Entwicklungsfelder identifiziertwerden. In zahlreichen internen Workshops haben Filialmitarbeitergemeinsam erarbeitet, welche Facetten Kundenfreundlichkeit hat und woSchwerpunkte gesetzt werden müssen.Das Kundenfeedback ermöglicht zugleich, den Erfolg derstrategischen Maßnahmen auszuwerten: Durch die Analyse derErgebnisse, lässt sich die Entwicklung über einen längeren Zeitraumhin genau nachvollziehen. Um ein möglichst breites Feedback zuerhalten, macht Lidl seine Kunden durch verschiedene Werbemaßnahmenauf das Online-Bewertungstool aufmerksam. Hierzu zählenFensterrahmenplakate, Warentrenner, der Lidl-Haushaltshandzettelsowie Online-Werbung und Social-Media-Posts.So funktioniert die Online-Kundenbewertung bei Lidl- Online-Bewertungstool unter www.lidl.de/meinung aufrufen- Filiale anhand der Postleitzahl oder des Ortes auswählen- Sterne aufeiner Skala von 5 Sternen ("Vollkommen zufrieden") bis 1Stern ("Überhaupt nicht zufrieden") vergeben- Mindestalter für Teilnahme: 18 JahreAlle Teilnehmer haben die Möglichkeit, monatlich einen von 2550-Euro-Einkaufsgutscheinen zu gewinnen.Youtube: https://youtu.be/r00LP5y9_nYÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell