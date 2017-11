Neue Leitlinie des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) empfiehlt FeNO-Test bei Asthmadiagnose

Oxford, England (ots/PRNewswire) -Circassia Limited ("Circassia" oder "das Unternehmen"), einPharmaunternehmen, das sich auf Erkrankungen der Atemwegespezialisiert hat, begrüßt die Publikation neuer klinischerLeitlinien durch das britische National Institute for Health and CareExcellence (NICE)*, das die Anwendung von FeNO-Tests im Rahmen derAsthmadiagnose empfiehlt (FeNO=Fraktioniertes exhaliertesStickstoffmonoxid).Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit235 Millionen Menschen an Asthma. In Großbritannien werden derzeitungefähr 5,4 Millionen Menschen (darunter 1,1 Millionen Kinder und4,3 Millionen Erwachsene) wegen Asthma behandelt.Asthma ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege.Viele andere Erkrankungen manifestieren sich aber mit asthmaähnlichenSymptomen, weshalb sich die medizinische Diagnose als schwieriggestaltet. In Studien an erwachsenen Patienten, bei denen Asthmadiagnostiziert wurde, hat sich gezeigt, dass bis zu 30 % keineeindeutigen Anzeichen von Asthma aufweisen*. Manche von ihnen littenvielleicht in der Vergangenheit an Asthma, aber es liegt nahe, dassbei vielen eine Fehldiagnose gestellt wurde. Andere Studien lassenwiederum darauf schließen, dass Asthma in manchen Fällenunterdiagnostiziert ist. Die Festlegung, ob eine Entzündung derAtemwege vorliegt, kann beim Ausschluss dieser Erkrankungen helfenund die Asthmadiagnose unterstützen.Bei einer Entzündung erhöht sich dieStickstoffmonoxid-(NO-)Freisetzung der Epithelzellen in derBronchialwand. Die NO-Konzentration in der Ausatmungsluft (oderfraktioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid, FeNO) kann bei derFeststellung einer Entzündung helfen und dadurch die Asthmadiagnoseunterstützen, wenn es keine anderen objektiven Nachweise gibt.Die heute veröffentlichten neuen NICE-Leitlinien* empfehlenFeNO-Tests im Rahmen umfassender Diagnosealgorithmen bei Erwachsenen,Kindern und Jugendlichen. Insbesondere spricht NICE eine Empfehlungfür FeNO-Tests bei Erwachsenen aus, wenn eine Asthmadiagnose inBetracht gezogen wird. Laut NICE sollte eine FeNO-Messung bei Kindernund Jugendlichen erwogen werden, wenn nach der ersten Beurteilung undnormaler Spirometrie oder obstruktiver Spirometrie mit negativerReversibilität nach Bronchodilatation eine unklare Diagnose vorliegt.Zudem zieht das gesundheitsökonomische Modell in der Leitlinie denSchluss, dass FeNO-Tests bei Erwachsenen zu den kosteneffektivstenDiagnoseinstrumenten gehören. Hinsichtlich der Überwachung derAsthmakontrolle wird FeNO als Option bei Patienten nahegelegt, die imRahmen des Asthma-Management mit inhalativen Kortikosteroidenbehandelt werden und symptomatisch bleiben.Circassias NIOX® Produkte sind neuartige Point-of-Care-Instrumentezur FeNO-Messung und werden in vielen europäischen Ländern(einschließlich GB) sowie in USA, China, Japan und vielen anderenTerritorien vertrieben.Marc Massanari, Vice President of Medical Affairs, sagte: "Wirbegrüßen, dass NICE den klinischen Nutzen von FeNO-Tests bei derAsthmadiagnose und seine Funktion zur objektiven Messung derAtemwegsentzündung erkannt hat. Darüber hinaus hat NICE überzeugendeBeweise geliefert, die die Wirtschaftlichkeit von FeNO im Rahmen derDiagnosealgorithmen bei Asthma untermauern."Carol Stonham, Senior Nurse Practitioner Respiratory fürGloucestershire CCG, sagte: "FeNO-Tests sind äußerst nützlich, umLicht ins Dunkel zu bringen, wenn eine unklare Asthmadiagnosevorliegt. Sie liefern aussagekräftige zusätzliche Nachweise einereosinophilen Atemwegsentzündung, die die Diagnose stützen und denPatienten bei der Bewältigung seiner chronischen Erkrankungeinbeziehen und aufklären. Außerdem geben Sie Leistungserbringen undPatienten Zuversicht, wenn sie über den Behandlungsweg entscheiden,und sind ein hilfreicher Gesprächsaufhänger bei mangelhafterTherapietreue mit inhalativen Kortikosteroiden."Informationen zu AsthmaAsthma ist eine häufige chronisch-entzündliche Erkrankung derAtemwege, die oftmals im Kindheitsalter auftritt, aber Menschen jedenAlters treffen kann. Die Erkrankung manifestiert sich durch Anfälle(Exazerbationen), gekennzeichnet durch unregelmäßig auftretendeKurzatmigkeit und Keuchen, die verschieden stark ausgeprägt sind undunbehandelt lebensbedrohlich sein können.Informationen zu NIOX®Circassias NIOX® Produkte werden rund um den Globus zumAsthma-Management angewendet. In den USA, Großbritannien undDeutschland verkauft Circassia NIOX® direkt an Leistungserbringer. Inverschiedenen anderen Ländern können die Produkte beiVertriebshändlern bezogen werden.Informationen CircassiaCircassia ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, das sichauf Erkrankungen der Atemwege spezialisiert hat. Neben seinenmarktführenden NIOX® Produkten ist das Unternehmen in den USA vorKurzem eine Partnerschaft mit AstraZeneca für das Produkt Tudorza®zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD)eingegangen. Außerdem besitzt es in den USA die Verkaufsrechte fürDuaklir®, ein Produkt zur Behandlung von COPD im Spätstadium.Circassia hat verschiedene Medikamente für Atemwegserkrankungen inder Entwicklung. Die führende Asthmatherapie des Unternehmens isteine Alternative zu GSKs Flixotide® pMDI und in Großbritannienzugelassen. Circassia entwickelt darüber hinaus eine direkteAlternativtherapie zu Seretide® pMDI. In seiner Pipeline befindensich mehrere inhalative Medikamente für COPD, darunter Einzel- undKombinationsdosisprodukte. Weitere Informationen zu Circassia findenSie unter http://www.circassia.com. Verschiedene Faktoren könntendazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen deutlichvon den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oderimplizierten abweichen können. Jede der Annahmen, die diesenzukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegt, könnte sich alsunrichtig oder falsch erweisen, weshalb die in denzukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnisse unter Umständennicht erzielt werden können. Keine der Aussagen in dieserPressemitteilung sollte als Gewinnprognose oder Gewinnschätzungausgelegt werden. Anleger und andere Leser werden davor gewarnt,sich vorbehaltlos auf die hier enthaltenen vorausschauenden Aussagenzu verlassen. Circassia übernimmt keine Verpflichtung, irgendwelchezukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren(öffentlich oder anderweitig), sei es aufgrund neuer Informationen,zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.*Asthma: diagnosis and monitoring of asthma in adults, childrenand young people. 