Neue Lancet-Studie belegt das Potenzial von QIAGENs QuantiFERON-TB-Test zur Prognose aktiver Tuberkulose bei Kleinkindern (FOTO)

Hilden/Germantown, Maryland (USA) (ots) -Ergebnisse zeigen Vorteile quantitativer Untersuchungen vonKleinkindern in Ländern mit hoher TB-RateQIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gabheute Ergebnisse einer Studie bekannt, die das Potenzial vonQuantiFERON-TB Gold (QFT) belegen, latente Tuberkulose (TB) beiansonsten gesunden Kleinkindern nicht nur zu erkennen, sondern auchvorherzusagen, welche Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit die aktiveForm dieser lebensbedrohlichen Atemwegserkrankung entwickeln werden.Die Studie wurde in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift TheLancet Respiratory Medicine veröffentlicht.Daten der Studie mit über 2.500 Kleinkindern in Südafrika zeigen,dass Screenings mit dem modernen QuantiFERON-TB Bluttest in Ländernmit hoher TB-Inzidenz Leben retten können, indem diejenigen Kinderidentifiziert werden, die mit größter Wahrscheinlichkeit eine aktiveTuberkulose entwickeln werden. Kleinkinder sind laut der Studiebesonders anfällig für TB und entwickeln in 20% der Infektionsfälleeine aktive Tuberkulose."Diese Studie stellt einen bedeutenden Meilenstein dar. Zum erstenMal konnte ein Test das Potenzial unter Beweis stellen, das Risikoeiner aktiven Tuberkulose bei Kleinkindern zu quantifizieren. DieForscher haben herausgefunden, dass Patienten mit einemQuantiFERON-TB-Testergebnis über einem bestimmten Grenzwert sehr vielwahrscheinlicher als andere Patienten aktiv erkranken werden. TB istbei Kindern in Risikoländern eine der häufigsten Todesursachen. FrüheDiagnose- und Behandlungsmöglichkeiten können daher zahlreiche Lebenretten", sagte Dr. Masae Kawamura, Senior Director of Medical andScientific Affairs bei QIAGEN.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hierhttp://ots.de/4zs23