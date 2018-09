Neue KuppingerCole-Analystenstudie empfiehlt die mit künstlicher Intelligenz unterstützte Data Tracker(TM)-Suite von MinerEye

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Nach einer neuen, von dem angesehenen unabhängigen AnalystenhausKuppingerCole (https://www.kuppingercole.com/) veröffentlichtenAnalyse "zählt der Data Tracker(TM) von MinerEye(https://minereye.com/product/) zu den vielversprechenden Kandidatenim Bereich Data Governance. Er liefert einen durchdachten Ansatz, derUnternehmen, die ihre unstrukturierten Daten ordnen möchten,erheblichen Mehrwert bietet und sich gut mit einer Vielzahl externerLösungen kombinieren lässt.""Das Programm ermöglicht den Unternehmen die automatischeIdentifizierung, Klassifizierung und Nachverfolgung von Daten aus denunterschiedlichsten Datenquellen. Es nutzt künstliche Intelligenz undmaschinenbasierte Lerntechnologien, um Daten zusätzlich zurTextanalyse auf der Grundlage binärer und bildlicher Muster zuklassifizieren", sagt Martin Kuppinger, Gründer and Prinzipal Analystvon KuppingerCole."Diese Analyse unterstreicht noch einmal, was aus den jüngstenGartner-Studien über die zunehmende Bedeutung derDatenklassifizierung und die Notwendigkeit von Drittanbieter-Lösungenzur Erweiterung von Cloud-Service-Providern (CSP) für dieDatenerkennung, -klassifizierung und -verfolgung bereits ersichtlichwurde", so Yaniv Avidan, Chief Executive Officer von MinerEye."Aus diesem Grund finden wir bei Kunden wie großen internationalenBanken, Technologieunternehmen und Vertriebspartnern großeBeachtung."In dem Bericht wird weiterhin festgestellt, dass sich einwesentlicher Teil der sensiblen Unternehmensdaten aufunstrukturierten Datenspeichern befindet: Die Daten sind in Form vonTextdokumenten, Kalkulationstabellen oder PDF-Dateien gespeichert undbefinden sich auf Dateiservern, Kooperationsplattformen undCloud-Anwendungen."Im Zeitalter der Datenschutz-Grundverordnung müssen solche Datennicht nur gesichert werden, die Unternehmen müssen auch genau wissen,wo sie gespeichert sind, um der DSGVO-Regelung zum Schutzpersonenbezogener Daten zu entsprechen", heißt es in dem Bericht.Informationen zu MinerEyeDie mit Interpretive AI(TM) unterstützte MinerEye-Technologieerkennt und verfolgt kontinuierlich Daten, unabhängig von ihrer Form,ihren Informationsinhalten und ihrem Speicherort. Mit demeinzigartigen Ansatz von MinerEye können Unternehmen jetzt riesigeInformationsbestände auffinden, ordnen und verfolgen, indemUnternehmensdatenbanken bis auf Byte- und Pixel-Ebene durchsuchtwerden. Sensible Daten werden gemäß den Datenschutzbestimmungen undCompliance-Vorschriften wie denen des DSGVO, des HIPAA, des PCI-DSS,der SOC2 und des EU-US-Datenschutzschilds erkannt, gekennzeichnet undgesichert. Dank dem Einsatz maschinenbasierter Lerntechnologien undComputervision unterstützt das Vorzeigeprodukt von MinerEye, DataTracker(TM) (https://minereye.com/product/), Unternehmen dabei,Datenbestände zu reduzieren, Cloud-Migrationsaktivitäten zubeschleunigen, Daten vor Sicherheitslücken zu schützen undInformationen kontinuierlich zu verfolgen, um so die Einhaltunggesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.minereye.com, odersehen Sie ein Video(https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=vGXvuhhuSYA) zuunserem Programm.Pressekontakt:Andrew LavinA. Lavin Communications+1(516)944-4486alc@alavin.comOriginal-Content von: MinerEye, übermittelt durch news aktuell