Neue Kunden im Fokus: COSMO CONSULT nutzt künftig die Vertriebsexpertise von neugeschaeft

Berlin (ots) - Die COSMO CONSULT-Gruppe - weltweit einer derführenden Digitalisierungspartner und Anbieter von MicrosoftDynamics-Lösungen - setzt zukünftig auf das Know-how und dieExpertenlösungen von neugeschaeft. Der renommierte BerlinerDatenexperte ist spezialisiert auf intelligente Informationssystemeund digitale Services für hochqualitative Wirtschaftsinformationen,die ein effizientes Neu- und Bestandskundenmanagement unterstützen.Die eigenen Kunden und Interessenten sehr genau zu kennen und ihreindividuellen Anforderungen zu verstehen ist das A und O imBeratungs- und Dienstleistungsgeschäft. Im digitalen Zeitalteretablieren sich dabei zunehmend Werkzeuge, die es mit intelligentenVerfahren ermöglichen, Informationen für eine optimaleKundenansprache zu aggregieren, zu vernetzen und aufzubereiten. Hierkommt die neugeschaeft GmbH ins Spiel: Der Berliner Daten- undAnalyseexperte unterstützt Unternehmen mit aktuellenWirtschaftsinformationen, Vertriebs-Know-how und einem umfangreichenLösungsportfolio bei der Neukundengewinnung und einer optimalenMarktausschöpfung.Detailblick auf den MarktFür eine verbesserte Kundenansprache und fundierteMarktinformationen setzt ab sofort auch COSMO CONSULT auf dieExpertise von neugeschaeft. "Bei der Unterstützung unsererVertriebsprozesse kam es uns auf eine erstklassige Datenqualität anund natürlich auch darauf, dass alle wichtigen Informationenpunktgenau zur Verfügung gestellt werden. Die Services und Lösungenvon neugeschaeft haben uns diesbezüglich überzeugt", erläutert KayHempel, Sales-Experte bei COSMO CONSULT und Verantwortlicher für dasKooperationsprojekt.Auch für Goran Filipovic, geschäftsführender Gesellschafter vonneugeschaeft, eröffnen sich durch die Zusammenarbeit neueMöglichkeiten: "Die COSMO CONSULT-Gruppe ist als führenderMicrosoft-Anbieter und Digitalisierungsexperte ein starker Partner,der sehr gut zu unserem Dienstleistungsportfolio passt." In einemPilotprojekt wurden die neugeschaeft-Lösungen zunächst am BerlinerStandort von COSMO CONSULT implementiert. Dabei zeigten sichunverzüglich signifikante Effizienzgewinne im Vertrieb, sodasszukünftig weitere COSMO CONSULT-Standorte in ganz Deutschlandversorgt werden.Kundenansprache ist der Schlüssel"Hochklassige Marktinformationen sind für moderne,kundenzentrierte Vertriebsprozesse unverzichtbar", erläutert KlausAschauer, Vorstandsmitglied von COSMO CONSULT. "Die Qualität derKundenansprache hat durch Big Data und intelligenteInformationstechnologien in den letzten Jahren enorm zugelegt, unddie Unterstützung durch digitale Werkzeuge wird zukünftig derentscheidende Faktor im Vertriebsumfeld sein. Wichtig ist, dass manbei aller Euphorie nicht vergisst, worum es eigentlich geht: um dieKunden, ihre Zukunft und ihren geschäftlichen Erfolg."