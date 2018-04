Neue Kryptowährung RECO nimmt Fahrt auf

Markranstädt (ots) - Jetzt auch mit vereinfachter"Nickname"-FunktionNachdem die neue Kryptowährung RECO erst kürzlich an den Startgegangen war, hat sie bereits kräftig zugelegt. Der Preis hat sichmittlerweile verfünffacht und ist von damals rund 11 Cent auf über 50Cent in der Spitze gestiegen. RECO bietet als erste Kryptowährung dieMöglichkeit, bei Transaktionen einen verschlüsselten Verwendungszweckmit zum Empfänger zu senden. Daher auch der Name RECO. DieseAbkürzung steht für "Reference Line Coin", als "Betreffzeilenmünze".Als weitere Kryptorevolution bezeichnet Christian Kassler die neueingebaute Funktion, anstelle der langen Wallet-Adressen einen sog."Nickname" zu verwenden. Mit dieser für Kryptowährungen brandneuenFunktion können RECO untereinander mit einem absolut einmaligenNickname versendet werden, ähnlich der E-Mail-Adresse beiOnline-Bezahlsystemen. "Dieses ist in der Welt der Kryptowährungenabsolut neu", erläutert Christian Kassler. Somit hat der Entwicklerder neuen Kryptowährung gleich an zwei Punkten die Welt derKryptowährungen grundlegend geändert. "Es ist jetzt möglich, sicheinen Nickname für seine Empfangsadresse zu registrieren, also z.B.Superman", erklärt Christian Kassler die neue Funktion. "Jeder kannIhnen dann über diesen Nickname RECO Münzen senden, anstatt diekomplizierte Empfangsadresse zu benutzen", so Kassler weiter. Derzeitwird alle 2,5 Minuten ein Block der Blockchain erzeugt. DessenErrechnung wird mit 50 RECO belohnt. Somit werden pro Monat rund860.000 RECO erzeugt. Nach einer Blockleistung von 840.000 erstelltenBlöcken wird die Belohnung, für den Miner, der den Block errechnet,halbiert. In der Summe werden maximal 87 Mio. RECO erzeugt werden.Diese mit Mining erzeugten RECO werden auf der neuendeutschsprachigen Handelsplattform http://www.cadkas.de/exchangebereits mit steigendem Volumen gehandelt. "Da die Menge an Münzen imSystem begrenzt ist - wird der Wert der Münzen mit Ihrer Verwendungin Shop- und Bezahlsystemen aller Voraussicht nach kontinuierlichsteigen", prognostiziert Kassler.Mittlerweile ist ein so genannter Discord Channel unterhttps://discordapp.com/invite/MJUx2n4 rund um Fragen zur neuenKryptowährung eingerichtet. Die Anwendung Discord wurde für dieparallele Nutzung während des Spielens von Computerspielenentwickelt. Beispielsweise ist es möglich, kostenlose öffentlicheServer mit Sprach- und Text-Kanälen zu erstellen. Ebenso wird dieprivate Kommunikation über Gruppen, Chats oder Telefonate ermöglicht."Da ist immer jemand Online, der gerne bei allen Fragen zu RECOhilft", weiß Kassler.Weitere Informationen zur neuen Kryptowährung RECO und ihrer neuen"Nickname"-Funktion gibt es auf http://www.referencecoin.coPressekontakt:CAD-KAS Kassler Computersoftware GbRChristian Alexander Daniel KasslerAngerstraße 23, 04420 Markranstädtinfo@cadkas.comwww.cadkas.com015787826233Original-Content von: CAD-KAS GbR, übermittelt durch news aktuell