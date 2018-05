Mainz (ots) -Vier Folgen in Spielfilmlänge mit Leïla Bekhti und GustafHammarsten: Das ZDF zeigt ab Sonntag, 27. Mai 2018, 22.00 Uhr, diefranzösisch-schwedische Krimiserie "Midnight Sun", die von MånsMårlind und Björn Stein ("Die Brücke") nach einer Idee derausführenden Produzenten Patrick Nebout und Henrik Jansson-Schweizerumgesetzt wurde. Im Anschluss an den ersten Sendetermin sind allevier Folgen von "Midnight Sun" vier Wochen lang in der ZDFmediathekvon 22.00 bis 6.00 Uhr abrufbar. Die Serie wird dort - wie auch beider TV-Ausstrahlung - sowohl in der deutschen Synchronfassung alsauch in der französisch-schwedischen Originalversion angeboten.In der Nähe der kleinen Minenarbeiterstadt Kiruna in Nordschwedengeschieht ein grausamer Mord. Staatsanwalt Burlin (Peter Stormare)nimmt die Ermittlungen auf. Das Opfer ist Franzose. Das veranlasstdie Behörden in Paris, die tüchtige junge Polizistin Kahina Zadi(Leïla Bekhti) nach Schweden zu schicken. Gemeinsam mit Burlin undspäter mit Anders Harnesk (Gustaf Hammarsten) soll sie das Verbrechenaufklären. Bald ist klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tunhaben, der rätselhafte Zeichen hinterlässt. Und mehreren Bewohnernder Kleinstadt dämmert nach und nach, dass sich diese entsetzlichenVerbrechen womöglich auf sie alle beziehen.Die weiteren Folgen der französisch-schwedischen Serie, die imNovember 2017 bei der Verleihung der C21 Drama Awards in London alsbeste fremdsprachige Drama-Serie ausgezeichnet wurde, sind jeweilssonntags, am 3. und 10. Juni 2018, 22.00 Uhr, sowie am Montag, 11.Juni 2018, 22.15 Uhr, im ZDF-Programm zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/midnight-sun/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/midnightsunPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell