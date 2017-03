Mainz (ots) -Jane Kennedy (Claire Goose) ist "The Coroner" und damit dieHauptfigur in der gleichnamigen britischen Krimi-Serie, die amFreitag, 17. März 2017, 21.45 Uhr, in ZDFneo als Deutschlandpremierestartet.Die erfolgreiche Anwältin Jane Kennedy kehrt gemeinsam mit ihrer15-jährigen Tochter Judith (Beatie Edney) zurück in ihre HeimatstadtLighthaven, einen malerischen Küstenort im Süden Englands. AlsTeenager hatte Jane das Städtchen verlassen. Nach einer gescheitertenBeziehung wagt sie nun den privaten und beruflichen Neuanfang. InLighthaven tritt sie den Job des Coroners an und ist zuständig fürdie Untersuchung von Leichen, deren Todesursache nicht eindeutiggeklärt ist. In ihrem neuen Job arbeitet Jane mit einem "altenBekannten" zusammen: Detective Sergeant Davey Higgins. Für Janeemotional brisant, denn Higgins hat ihr vor langer Zeit das Herzgebrochen.In Folge eins, "Erste Liebe", wird der 16-jährige Steve Kernan totaufgefunden. Alles spricht für einen Selbstmord, doch Steves Freundinist davon überzeugt, dass er ermordet wurde. Jane Kennedy wirdmisstrauisch und beginnt zu ermitteln. Steve war ein rebellischerJunge, der viele Probleme machte und zudem unter Depressionen litt.Sein gewalttätiger Vater schien ein Grund für seinen schwierigenCharakter zu sein. Zusätzlich geriet Steve oft mit dem strengen Vaterseiner Freundin Sophie aneinander. Dieser gerät schnell unterVerdacht, etwas mit Steves Tod zu tun zu haben. Er ist jedoch einhoch angesehener Richter - Jane und ihre Kollegen müssen daheräußerst vorsichtig vorgehen.ZDFneo zeigt "The Coroner" immer freitags in Doppelfolgen. Staffelzwei läuft direkt im Anschluss an die erste Staffel ab Freitag, 28.April 2017, 21.45 Uhr.Pressemappe: http://ly.zdf.de/l0Ks/http://twitter.com/ZDFneohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartner: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/thecoronerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell