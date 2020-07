Neue Kraftstoffpreise für das Pkw-Label (FOTO)

Berlin (ots) -- Anwendungspflicht für Autohersteller und -händler ab Oktober 2020 - Automatische Label-Erstellung auf http://www.pkw-label.deAutohersteller und -händler sowie Leasingunternehmer können ab sofort das Pkw-Label mit neuen Kraftstoffpreisen erstellen. Stichtag war der 30. Juni. Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) festgelegten Kraftstoffpreise werden einmal im Jahr an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Auf dem Pkw-Label, das über die Effizienz von Fahrzeugen informiert, werden mithilfe der Kraftstoffpreise jährlich anfallende Kraftstoffkosten einheitlich berechnet. Darüber hinaus informiert das Pkw-Label Verbraucher über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und CO2-Effizienzklasse eines Fahrzeugs. Ab 1. Oktober 2020 sind die neuen Preise für Label-Aussteller verbindlich, so die Deutsche Energie-Agentur (dena). Neuwagen, deren Pkw-Label vor dem 30. Juni erstellt wurden, benötigen dann ebenfalls eine neue Auszeichnung.Label erstellen auf http://www.pkw-label.deAuf http://www.pkw-label.de können Händler das Pkw-Label manuell oder automatisch erstellen und die neue Kraftstoffpreisliste herunterladen. Dort finden Verbraucher außerdem alle Informationen zum Pkw-Label sowie zu alternativen Kraftstoffen und Antrieben. Mit interaktiven Tools können Kaufinteressenten herausfinden, welches Fahrzeug am besten zu ihnen passt und Haltungskosten, Reichweite und Emissionen ihres Wunschfahrzeugs mit Modellen der grünen Effizienzklasse vergleichen.Die "Informationsplattform Pkw-Label" ist eine Initiative der dena und wird vom BMWi gefördert.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Alexander Perschel, Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin Tel: +49 (0)30 66 777-379, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail: presse@dena.de, Internet: http://www.dena.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43338/4639559OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Original-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell